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蘋果宣稱A15比對手快50%？正面對決高通S888結果意外

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司在 iPhone 13 系列手機搭載最新 A15 仿生晶片，蘋果宣稱該處理器比競爭對手快 50%。本週 AnandTech 對蘋果 A15 仿生晶片的性能、能效和圖形核心的改進進行了測試，結果發現 A15 的性能比宣傳的還好。

蘋果A15晶片

蘋果官方宣傳提到 A15 仿生晶片比競爭對手快 50%，但 AnandTech 的測試顯示，實際上是快了 62%。A15 仿生全新 5 核心 GPU 的驚人繪圖處理效能，是全世界最快的智慧型手機晶片。

A15 仿生晶片包含兩顆高性能核心，四顆高能效核心，採用 5nm+ 工藝打造，也就是台積電宣傳的 N5P 工藝。這是 5nm 技術的性能增強版，可以讓晶片的頻率更高。 A15 的緩存提升至 32MB，是 A14 的兩倍，這也使晶片性能提升的主要原因。

A15 的 L2 緩存性能提升 50%，從 8MB 增長至 12MB，這個數值與蘋果 M1 晶片相同，是高通驍龍 S888 的兩倍。這些高速緩存的提升幫助 A15 從一個與去年的 A14 差別不大的性能核心微架構中擠出令人印象深刻的收益，而效率核心中額外的整數 ALU 和更快的記憶體子系統只是增加了性能的提升。

蘋果 A15 性能核心令人印象極為深刻–通常性能的提高總是伴隨著某種效率的下降，或者至少是效率的持平。蘋果在這裡反而設法在提高性能的同時降低了功耗，這意味著在峰值性能狀態下，能源效率比A14提高了 17%。

總之，AnandTech 說 A15 的改進是實質性的，並認為效率的提高是 iPhone 13 系列電池壽命大大延長的關鍵。雖然 A15 不是我們近年來已經習慣的蘋果公司的蠻力迭代，但它在很大程度上具有實質性的時代進步，使其成為一個明顯比 A14 更好的 SoC。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 高通

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