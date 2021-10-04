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iOS 15.0.1更新 修正手錶無法解鎖iPhone問題

中央社 / 台北4日電
蘋果公司（Apple）釋出iOS 15.0.1作業系統更新，提供重要的安全性更新，建議所有使用者安裝，包括解決iPhone 13系列部分用戶無法透過Apple Watch解鎖iPhone的問題。記者黃筱晴／攝影
蘋果公司（Apple）釋出iOS 15.0.1作業系統更新，提供重要的安全性更新，建議所有使用者安裝，包括解決iPhone 13系列部分用戶無法透過Apple Watch解鎖iPhone的問題。記者黃筱晴／攝影

蘋果公司（Apple）釋出iOS 15.0.1作業系統更新，提供重要的安全性更新，建議所有使用者安裝，包括解決iPhone 13系列部分用戶無法透過Apple Watch解鎖iPhone的問題。

Apple Watch無法解鎖iPhone的問題，最早由國外論壇網友提出，主要發生在iPhone 13系列新機上，反而較舊機型的iPhone並未發生類似狀況。

此外，先前有不少用戶發現，升級到iOS 15後，即使iPhone儲存空間足夠，也會跳出「儲存空間已滿」的訊息，這個問題在iOS 15.0.1也一併修正。

iPhone iOS 15 Apple

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