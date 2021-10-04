iOS 15.0.1更新 修正手錶無法解鎖iPhone問題

蘋果公司近期發布最新一代iPhone 13，不少果粉都在猶豫要不要換新手機，一位日本網友決定換掉他手上的「iPhone 4s」，驚人的是這台手機從2011年就推出了，也就是說使用了10年之久，還沒有體驗過4G的他，直接進化成5G，一用下來他驚呼，「運作速度太快，眼睛追不上速度了」。

2021-10-01 12:44