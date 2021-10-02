iPhone13悲劇！男等不及「試音」 打疫苗忘關親熱聲傳遍診所間
蘋果最新智能手機iPhone 13開賣後，引來大批果粉換機，迫不及待試用新功能。有台男早前分享新手機為他帶來的難忘經歷，指因還未熟悉功能，排隊等候打疫苗時竟不慎在診所內播出AV影片的親熱聲音，同場還有他多年沒遇到的中學女同學，頓時尷尬得衝出診所，不知如何面對。
該名台男於Dcard討論區發文，指早前購入了最新推出的iPhone 13，「這是我人生的第一部蘋果手機，一切手機的功能都還在摸索當中，相信這是多數剛拿到蘋果手機的使用者必須經歷的陣痛期」。他笑言，無論手機是什麼品牌，身為男生仍會以1個方法「試機」，就是用來看成人影片以感受畫面及聲音表現，「今天打疫苗前就用來嘗試看看，聲音相當立體、畫面更是清晰，我只能用一個字總結，就是『爽』」。
享受過影片後，當日晚上台男按時到達診所，其間還遇到1名多年未見的中學女同學，等候接種前他打算玩電話打發時間，沒料竟發生人生最尷尬的經歷。
台男指，事發當下他完全未能反應，只好直接帶同手機衝出診所，一直在外「吹風降溫」，直至護士叫他打針，「才重新鼓起勇氣踏進那間診所」。他不禁自嘲，自己接種疫苗後沒有副作用或許全靠這尷尬事，「相信其他在診所也準備要接種的人，應該也不會有後遺症了，這真的是人生中最漫長的半小時」。
台男事後也與媽媽分享，沒料媽媽得知後即爆笑表示「讚喔」，其後才取笑他「很丟臉」，但也開明地安慰及提醒他：「你手機剛開始使用不熟悉，自己再慢慢研究。」而他則只能崩潰直呼：「救命啊！超丟臉！我差點沒昏倒！」
帖文笑翻一眾網民，不少人也只單看描述也聯想到事發時的情況，「我也很害怕我做出這種事，所以我要點那些東西的時候，會先隨便點個APP，檢查我的音量有沒有關掉」、「我那時候在排隊打疫苗，前面那個男的也按到謎片，整個騎樓環繞著那個聲音」、「打疫苗沒這麼可怕啦，不需要看片壓驚」。
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文章授權轉載自《香港01》
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