iOS 15.0.1 開放更新！修正Apple Watch解鎖iPhone 13錯誤

在 iOS 15 開放更新十天後，美國 Apple 公司今天發布了 iOS 15.0.1 更新，修復了 Apple Watch 解鎖 iPhone 13 機型上的錯誤，和「設定」App 可能錯誤地顯示儲存空間已滿的提示。

蘋果發布 iOS 15.0.1，修復 iPhone 13 及更多機型的 Apple Watch 解鎖問題。iOS 15.0.1 更新可以免費下載，並且該軟體可在所有符合條件的設備上透過「設定」應用程式通過無線方式下載。要更新新系統，請前往「設定>一般>軟體更新」。

蘋果還發布了新版本的 iPadOS 15.0.1，其中對設定應用程式和音頻冥想進行了相同的修復。

iOS 15.0.1 更新包括針對您的 iPhone 的錯誤修復。

– 使用 Apple Watch 解鎖 iPhone 可能無法在 iPhone 13 機型上運行

– 設定應用程式可能會錯誤地顯示儲存空間已滿的提示

– 音頻冥想可能會意外地在 Apple Watch 上為某些 Fitness+ 訂閱者開始鍛煉

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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