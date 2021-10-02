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iPhone 13 Pro Max沒告訴你的升級：購買前注意這規格 讓充電再快18分鐘

聯合新聞網 / teXch

iPhone 13 從 9月17日開放預售之後，在各大平台幾乎都呈現完全售罄的狀態。今年iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 兩款手機是升級幅度較有感的機型，除了電池容量、相機規格、120Hz 螢幕更新率有所提升以外，蘋果今年很難得的讓 iPhone 13 Pro Max 手機充電功率提升到27瓦，相比原廠 20 瓦充電器究竟提升了多少呢？

本文目錄

．iPhone支援快充的型號有哪些？

．iPhone 13 Pro Max 20瓦原廠充電器實測

．iPhone 13 Pro Max 他牌充電器實測

．總結：我有需要購買更高瓦數的充電器嗎？

歷代販售的 iPhone 中有17款支援 USB PD 快充，過去四年所發表的 iPhone 手機皆支援快充。從上方表格中可以發現，關於 iPhone 所使用的 PD快充功率，從初代的18瓦至去年的20瓦，甚至是到今年的 27瓦功率，對於充電提升上來說是相當緩慢。而蘋果早在 iPhone 8 時就在規格文件中提到設備將支援 5V/1A、5.2V/2.4A、9V/3A、14.5V/2A 多個檔位，實際支援功率還需要依照各個型號手機有不同數據。

過去蘋果曾在 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 上附贈過這顆原廠的20瓦PD快速充電器，此前推出的iPhone 最大充電功率也都在20瓦左右。本次測試使用的是 Apple 20瓦原廠充電器所進行的測試，手機電量為11%開始充電，充到 100％ 為時115分鐘。

為了驗證 iPhone 13 Pro Max 支援更高瓦數的充電，筆者使用了一款單孔輸出最高100瓦的 PD充電器，透過實測之後可以發現 iPhone 13 Pro Max 在低電量時確實會以近9V/3A 27瓦的功率進行充電。根據筆者實際測試，手機電量為11%開始充電，充到100％為時 98 分鐘。

兩者的差異，最主要體現在最後進入涓流模式時的充電快慢，使用他牌充電前期雖然 iPhone 13 Pro Max 能以 27瓦較高功率充電，但因為波動震盪較為明顯，實際充入並不會比原廠還要快！而縮短近20分鐘的時間主要是在最後5%的電量，針對是否需要購買更高瓦數的充電器，筆者給予以下兩個建議：

．建議購買更高瓦數：

對時間要求極高，且同時有 MacBook Pro、iPad Pro 等設備，建議購買更高瓦數的充電器，同時滿足 iPhone 13 Pro Max 27瓦充電，也能滿足其他設備充電。

．不建議購買：

若只有 iPhone 手機，沒有其他相關設備，建議購買原廠20瓦充電器即可！

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 13 Pro Max 快充

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