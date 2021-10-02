iPhone 13 Pro Max沒告訴你的升級：購買前注意這規格 讓充電再快18分鐘
iPhone 13 從 9月17日開放預售之後，在各大平台幾乎都呈現完全售罄的狀態。今年iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max 兩款手機是升級幅度較有感的機型，除了電池容量、相機規格、120Hz 螢幕更新率有所提升以外，蘋果今年很難得的讓 iPhone 13 Pro Max 手機充電功率提升到27瓦，相比原廠 20 瓦充電器究竟提升了多少呢？
本文目錄
|設備種類
|設備名稱
|支援瓦數
|iPhone
|iPhone 8
|18瓦 PD快充
|iPhone 8 Plus
|18瓦 PD快充
|iPhone X
|18瓦 PD快充
|iPhone XR
|18瓦 PD快充
|iPhone XS
|18瓦 PD快充
|iPhone XS Max
|18瓦 PD快充
|iPhone 11
|18瓦 PD快充
|iPhone 11 Pro
|18瓦 PD快充
|iPhone 11 Pro Max
|18瓦 PD快充
|iPhone 12 Mini
|20瓦 PD快充
|iPhone 12
|20瓦 PD快充
|iPhone 12 Pro
|20瓦 PD快充
|iPhone 12 Pro Max
|20瓦 PD快充
|iPhone 13 mini
|20瓦 PD快充
|iPhone 13
|20瓦 PD快充
|iPhone 13 Pro
|20瓦 PD快充
|iPhone 13 Pro Max
|27瓦 PD快充
歷代販售的 iPhone 中有17款支援 USB PD 快充，過去四年所發表的 iPhone 手機皆支援快充。從上方表格中可以發現，關於 iPhone 所使用的 PD快充功率，從初代的18瓦至去年的20瓦，甚至是到今年的 27瓦功率，對於充電提升上來說是相當緩慢。而蘋果早在 iPhone 8 時就在規格文件中提到設備將支援 5V/1A、5.2V/2.4A、9V/3A、14.5V/2A 多個檔位，實際支援功率還需要依照各個型號手機有不同數據。
過去蘋果曾在 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max 上附贈過這顆原廠的20瓦PD快速充電器，此前推出的iPhone 最大充電功率也都在20瓦左右。本次測試使用的是 Apple 20瓦原廠充電器所進行的測試，手機電量為11%開始充電，充到 100％ 為時115分鐘。
為了驗證 iPhone 13 Pro Max 支援更高瓦數的充電，筆者使用了一款單孔輸出最高100瓦的 PD充電器，透過實測之後可以發現 iPhone 13 Pro Max 在低電量時確實會以近9V/3A 27瓦的功率進行充電。根據筆者實際測試，手機電量為11%開始充電，充到100％為時 98 分鐘。
兩者的差異，最主要體現在最後進入涓流模式時的充電快慢，使用他牌充電前期雖然 iPhone 13 Pro Max 能以 27瓦較高功率充電，但因為波動震盪較為明顯，實際充入並不會比原廠還要快！而縮短近20分鐘的時間主要是在最後5%的電量，針對是否需要購買更高瓦數的充電器，筆者給予以下兩個建議：
．建議購買更高瓦數：
對時間要求極高，且同時有 MacBook Pro、iPad Pro 等設備，建議購買更高瓦數的充電器，同時滿足 iPhone 13 Pro Max 27瓦充電，也能滿足其他設備充電。
．不建議購買：
若只有 iPhone 手機，沒有其他相關設備，建議購買原廠20瓦充電器即可！
《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》
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