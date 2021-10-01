全球唯一？法國iPhone 13盒子特別大 依然附贈EarPods耳機

與去年的 iPhone 12 一樣，在法國，所有 4 款 iPhone 13 的包裝盒中仍然附有 EarPods 有線耳機，因為法國的法律要求所有智慧手機必須包括一個「免提套件」，以保護 14 歲以下兒童免受潛在的電磁輻射。

iPhone 13耳機

蘋果公司在法國的網站也證實，在該國銷售的所有 iPhone 13 機型都包括帶有 Lightning 接口的 EarPods 耳機，正如之前的 iPhone 12 機型一樣。為了配合法國規定這種情況，蘋果在法國將 iPhone 裝在兩個盒子裡，標準的 iPhone 盒子放在一個更大的白色盒子裡，裡面裝有 EarPods。

從 2020 年 10 月開始，蘋果停止在其銷售的所有新 iPhone 的包裝盒中加入 EarPods 和充電器。該公司表示，省略這些配件有助於減少碳排放，避免開採和使用稀土元素。蘋果公司補充說，許多客戶已經轉而使用 AirPods 等無線耳機。在法國以外，所有新 iPhone 的包裝盒中只包括一條 Lightning 轉 USB-C 的傳輸線。

法國保護兒童減少輻射

這種情況主要是圍繞吸收射頻能量時對大腦造成的潛在傷害。你可以就其合法性或影響進行辯論，但許多國家都對射頻功率的輸出設定了法律限制。在蘋果公司的案例中，iPhone 利用接近傳感器來檢測你何時將手機頂在頭上，從而減少射頻輸出。

但在法國，監管機構更進一步，制定了一項法律，稱應積極鼓勵用戶避免將手機放在頭的一側。相反，該國建議在打電話時使用耳機。法國立法的具體目標是保護 14 歲及以下兒童免受射頻影響。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

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