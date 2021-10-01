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史上最有感升級！ 日男iPhone 4s用10年「直上iPhone 13」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名日本網友分享自己把用了10年的iPhone 4s換成iPhone 13，眾人看到後驚訝表示「太厲害了」。圖擷自@ttt_tas Twitter
一名日本網友分享自己把用了10年的iPhone 4s換成iPhone 13，眾人看到後驚訝表示「太厲害了」。圖擷自@ttt_tas Twitter

蘋果公司近期發布最新一代iPhone 13，不少果粉都在猶豫要不要換新手機，一位日本網友決定換掉他手上的「iPhone 4s」，驚人的是這台手機從2011年就推出了，也就是說使用了10年之久，還沒有體驗過4G的他，直接進化成5G，一用下來他直呼，「運作速度太快，眼睛追不上速度了」。

這位資深果粉在Twitter表示，「我把手機從iPhone 4s換成iPhone 13，這支手機從我19歲到東京以來，一直使用到現在，整整10年辛苦你了，請安息吧」。他分享iPhone 4s使用至今的心得「4s基本上如果沒有連接充電線就不能用，夏天會因為熱膨脹掛掉，冬天會因為結凍而無法操作，還得要上吹風機才能夠復活，打開相機也會馬上死當，用起來要很有耐心。不過，這支手機陪我度過了三分之一的人生，讓我不禁流淚」。

接著，他也分享升級成iPhone 13的心得，他幽默表示「讓我這個沒有體驗過4G世代的人，直接跨入5G看看實力吧！」沒想到用了新手機後，他直呼「覺得我像是穿越時空的人一樣，新手機的運作速度太快，我的眼睛都追不上速度了，原來大家都活在這種世界戰鬥嗎？」

網友看完超驚訝，直言「4S太厲害了！」、「home鍵都裂開了」、「這兩支手機就像一個剛入伍的新兵，跟在戰場中磨練許久的老兵」、「電源按鈕還能使用嗎？」、「iPhone 4s辛苦了」、「你可以使用新的iPhone 13十年」。

iPhone iPhone 13 4G 5G

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