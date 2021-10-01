iPhone 13再多一項Bug？ 用戶抱怨：CarPlay無法播音樂
蘋果公司最新款iPhone 13災情不斷，先前傳出Apple Watch無法解鎖iPhone、鏡頭出現鬼影、拍照會有黑色方格等等。近日又有國外用戶反應，搭載iOS 15的iPhone 13無法播放Apple Music、Spotify，應用程式都會閃退，就算重新開啟後，還是無法正常使用，但如果使用iPhone 11或12連接CarPlay就沒問題。
一名外國網友發文指出，他原本拿搭載iOS 15的iPhone 12使用CarPlay都沒有問題，但只要拿搭載iOS 15的iPhone 13連接CarPlay，就無法播放音樂，不管是用有線還是藍芽連接，開Apple Music、Spotify都會閃退重啟。
這名網友已向蘋果客服反應，但蘋果官方尚未證實這項問題存在。iPhone 13 Bug頻傳，先前有用戶抱怨，使用iPhone 13拍照時，會出現不明黑格，很像自動打馬賽克，Apple Watch也無法解鎖iPhone，無論重開機、重安裝都無法解決，這次主打的超強鏡頭功能「微距模式」也出現黑影，以及備份恢復後，整台手機像是被重置，無法資料同步等問題。
近期還傳出手機螢幕觸控感應失效，不只有點擊螢幕有問題，連按鈕也沒有反應，還有人表示，手機必須要連續按很多下，才會有反應，但蘋果官方尚未對螢幕問題做出回應。
▪神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 最熱銷機款意外
▪Apple Watch前後代差在哪？升級功能值得買單嗎
▪iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了
▪iPad mini 6跟iPad Air 4怎麼挑？主要看這幾點需求
▪別急著買iPhone 13…蘋果證實有Bug 4大災情一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言