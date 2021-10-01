iPhone 13再多一項Bug？ 用戶抱怨：CarPlay無法播音樂

蘋果公司最新款iPhone 13災情不斷，先前傳出Apple Watch無法解鎖iPhone、鏡頭出現鬼影、拍照會有黑色方格等等。近日又有國外用戶反應，搭載iOS 15的iPhone 13無法播放Apple Music、Spotify，應用程式都會閃退，就算重新開啟後，還是無法正常使用，但如果使用iPhone 11或12連接CarPlay就沒問題。

一名外國網友發文指出，他原本拿搭載iOS 15的iPhone 12使用CarPlay都沒有問題，但只要拿搭載iOS 15的iPhone 13連接CarPlay，就無法播放音樂，不管是用有線還是藍芽連接，開Apple Music、Spotify都會閃退重啟。

這名網友已向蘋果客服反應，但蘋果官方尚未證實這項問題存在。iPhone 13 Bug頻傳，先前有用戶抱怨，使用iPhone 13拍照時，會出現不明黑格，很像自動打馬賽克，Apple Watch也無法解鎖iPhone，無論重開機、重安裝都無法解決，這次主打的超強鏡頭功能「微距模式」也出現黑影，以及備份恢復後，整台手機像是被重置，無法資料同步等問題。

近期還傳出手機螢幕觸控感應失效，不只有點擊螢幕有問題，連按鈕也沒有反應，還有人表示，手機必須要連續按很多下，才會有反應，但蘋果官方尚未對螢幕問題做出回應。

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