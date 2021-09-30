快訊

台北市買房有多難？竟要不吃不喝近16年

是否進國民黨部服務？張亞中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 日最熱銷機款讓人意外

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 13系列24日開賣過了一個禮拜，日本知名3C網站BCN Ranking統計販賣數量結果，發現賣最好的不是新出的iPhone 13，而是舊款的iPhone SE。 美聯社
蘋果iPhone 13系列24日開賣過了一個禮拜，日本知名3C網站BCN Ranking統計販賣數量結果，發現賣最好的不是新出的iPhone 13，而是舊款的iPhone SE。 美聯社

蘋果iPhone 13系列24日正式開賣，至今過了一個禮拜，日本知名3C網站BCN Ranking統計販賣數量結果，發現賣最好的不是新出的iPhone 13，反而是主打平價的機種iPhone SE 2代，而且前四名都是由iPhone SE包辦，讓人跌破眼鏡。

根據BCN Ranking手機銷售週排行顯示，前四名都是由iPhone SE系列包辦，尤其是64GB最受歡迎，拿下了一、二、四名，第三名則是128G，iPhone 13系列則是iPhone 13 Pro256GB表現最好，擠進了第五名，統計的日期為9月20日至26日。

iPhone 13雖然沒有延續過往iPhone首周空降熱銷冠軍的神話，但是如果以整體來看，1到20名，iPhone 13系列仍有11款上榜，還是有過半不錯的成績，後續仍然值得期待。而紅米Redmi Note 10 Pro也闖進了第6名。

BCN Ranking 以2021年09月20日～09月26日為週間調查，各通路熱銷的前10名智慧型手機排行如下：

1.iPhone SE 64GB(SoftBank)

2.iPhone SE 64GB(au)

3.iPhone SE 128GB(NTT docomo)

4.iPhone SE 64GB(NTT docomo)

5.iPhone 13 Pro 256GB(SoftBank)

6.Xiaomi Redmi Note 10 Pro

7.iPhone 13 Pro 256GB(au)

8.A54 5G(UQ mobile)

9.iPhone 13 Pro 256GB(NTT docomo)

10.iPhone 13 128GB(SoftBank)

蘋果 iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone SE

延伸閱讀

蘋果更新生產力App 強化遠距簡報功能

資策會：5G滲透率iPhone最高 明年衝全5G產品線

iOS 15掃實聯制超難用？使用「捷徑」密技一鍵秒傳送

超。耐。摔！他狂摔iPhone 13 Pro系列 Pro Max讓人驚豔

相關新聞

台積電A15晶片被評「可忽略」 彭博實測iPhone13升級這項最有感

蘋果的iPhone 13在發表後，由於許多功能沒有明顯升級，被許多人評論是「史上最小更新」。彭博知名爆料記者葛爾曼最近分享了他使用iPhone 13 Pro Max的初步感受，認為仍然有三項升級讓他驚艷。但由台積電代工製造的「史上效能最強」A15晶片，卻被他評為是「無感升級」的其中之一。

神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 日最熱銷機款讓人意外

蘋果iPhone 13系列24日正式開賣，至今過了一個禮拜，日本知名3C網站BCN Ranking統計販賣數量結果，發現賣最好的不是新出的iPhone 13，反而是主打平價的機種iPhone SE 2代，而且前四名都是由iPhone SE包辦，讓人跌破眼鏡。

iPhone 13無法帶動5G爆炸性成長 但元宇宙可以

iPhone 13系列24日熱鬧開賣，面對5G開台已一年多，市場無不期待5G爆炸性成長的到來。電信業者普遍認為，iPhone 13的推出，對於5G滲透率確實有推升作用，但爆炸性成長尚且看不到，因為「不知道5G要幹嘛？」也就是說，5G的殺手級應用還沒出現。

iPhone 13熱銷扮推手 刺激5G申辦潮

iPhone 13銷售優於預期，帶動5G申辦潮，目前遠傳5G用戶已超過百萬戶，滲透率約20%；台灣大哥大表示，5G用戶數...

iPhone 14工程機曝光！瀏海變躺平驚嘆號 網求「連起來」

蘋果新機iPhone13系列手機上周在台開賣，一度引發搶購潮，但隨即出現在開賣第4日mini全機型降幅高達3%的「災情」；加上蘋果官方也證實，iPhone13部份機種產生bug，讓果粉紛紛轉聚焦在iPhone14。有微博博主搶先爆料iPhone14的工程機照片，全新造型恐怕又讓果粉陷入瘋狂。

貼「iPhone歷年價格」比較 果粉直喊：其實蘋果有在降價

蘋果公司最新推出的iPhone13讓許多果粉預購瘋搶，對此便有網友貼心整理歷年iPhone在台販售的價錢，讓許多購買「此機型」的網友傻眼直喊「現在想想，那時候的我怎麼買得下去？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。