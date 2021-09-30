神話破滅？iPhone 13首週販賣量曝光 日最熱銷機款讓人意外
蘋果iPhone 13系列24日正式開賣，至今過了一個禮拜，日本知名3C網站BCN Ranking統計販賣數量結果，發現賣最好的不是新出的iPhone 13，反而是主打平價的機種iPhone SE 2代，而且前四名都是由iPhone SE包辦，讓人跌破眼鏡。
根據BCN Ranking手機銷售週排行顯示，前四名都是由iPhone SE系列包辦，尤其是64GB最受歡迎，拿下了一、二、四名，第三名則是128G，iPhone 13系列則是iPhone 13 Pro256GB表現最好，擠進了第五名，統計的日期為9月20日至26日。
iPhone 13雖然沒有延續過往iPhone首周空降熱銷冠軍的神話，但是如果以整體來看，1到20名，iPhone 13系列仍有11款上榜，還是有過半不錯的成績，後續仍然值得期待。而紅米Redmi Note 10 Pro也闖進了第6名。
BCN Ranking 以2021年09月20日～09月26日為週間調查，各通路熱銷的前10名智慧型手機排行如下：
1.iPhone SE 64GB(SoftBank)
2.iPhone SE 64GB(au)
3.iPhone SE 128GB(NTT docomo)
4.iPhone SE 64GB(NTT docomo)
5.iPhone 13 Pro 256GB(SoftBank)
6.Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.iPhone 13 Pro 256GB(au)
8.A54 5G(UQ mobile)
9.iPhone 13 Pro 256GB(NTT docomo)
10.iPhone 13 128GB(SoftBank)
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