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台積電A15晶片被評「可忽略」 彭博實測iPhone13升級這項最有感

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 13系列新機開賣。記者季相儒／攝影
蘋果iPhone 13系列新機開賣。記者季相儒／攝影

蘋果iPhone 13在發表後，由於許多功能沒有明顯升級，被許多人評論是「史上最小更新」。彭博知名爆料記者葛爾曼(Mark Gurman)最近分享了他使用iPhone 13 Pro Max的初步感受，認為仍然有三項升級讓他驚艷。但由台積電代工製造的「史上效能最強」A15晶片，卻被他評為是「無感升級」的其中之一。

葛爾曼表示，120赫茲的螢幕更新率、更強的相機、電池優秀的續航力是三個他最有感的改變，而縮短20%的螢幕瀏海、更亮的螢幕、A15晶片在使用上則差異不大。他並對120赫茲的「ProMotion」螢幕讚賞不已，他在開啟App和滑動畫面時都感到前所未有的流暢，甚至像是「白天和黑夜的差別」。而他也疑惑蘋果明明早就掌握這個技術，為何卻要拖到現在才在iPhone上線。

至於相機系統則是非常「符合期待」，新功能「攝影風格」可類比成更進階版的相機濾鏡，電影模式在邊緣畫質上似乎有點不足。他也認為iOS現在的相機功能有點複雜臃腫，可能需要重新設計。

最後則是電池續航，他認為電量如同蘋果宣稱十分足夠，以他的使用可以「使用一整天都不需要充電」，對他來說就已經足夠滿意了。

葛爾曼認為，明年的iPhone14可能將迎來許多重大變革，而iPhone13的許多升級都是在為iPhone14做準備。如果有換機需求，iPhone13仍然是不錯的手機，但使用iPhone12的人可能就可以再等等。

蘋果 iPhone

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