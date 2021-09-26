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iPhone 13傳災情 用戶無法透過Apple Watch解鎖

中央社 / 台北26日電
圖為Apple Watch Series 6。圖／蘋果提供
圖為Apple Watch Series 6。圖／蘋果提供

國外用戶使用iPhone 13系列新機時，發現無法透過Apple Watch解鎖手機；根據網友引述蘋果支援客服的說法，蘋果認為可能是軟體相關問題，工程師已著手修復。

國外論壇Reddit網友發文指出，使用iPhone 13 Pro搭配Apple Watch SE時，想啟用透過Apple Watch解鎖iPhone的功能，手機卻出現「無法與Apple Watch連線」的訊息，即使重新配對也沒辦法，且手機與Apple Watch都已升級到最新軟體。

其他網友表示，使用舊款iPhone升級到iOS 15，仍可以透過Apple Watch正常解鎖iPhone，但這項功能在iPhone 13系列上卻失效。

一名Reddit論壇網友使用iPhone 13 Pro Max與Apple Watch Series 6也發現無法解鎖，蘋果支援客服建議配對後再觀察24小時，讓Apple Watch持續與手機同步資料、下載需要回復的備份內容。

另一名網友引述蘋果支援客服的建議指出，蘋果官方已得知相關問題，可能是軟體導致，工程師已著手修復這項錯誤。

Reddit iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Apple Watch

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