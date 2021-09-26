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iPhone 13開賣 電信首賣日銷售創6年來最佳

中央社 / 台北26日電

遠傳電信24日舉辦實體活動開賣蘋果iPhone 13系列新機，首賣日銷售量為去年iPhone 12首賣日近2倍，寫下自2014年發表的iPhone 6系列及2015年發表的iPhone 6s系列後，6年來最佳的iPhone首賣日成績，看好將帶動5G換機潮。

至於中華電信統計iPhone 13全機型首賣日銷售，以申辦月繳1399元5G資費占最大宗，前4名最搶手機型分別為iPhone 13 Pro Max 256G天峰藍色、iPhone 13Pro 256G天峰藍色、iPhone 13 Pro 256G石墨色、iPhone 13 128G粉紅色，顯示蘋果今年推出的新色天峰藍和粉紅色受青睞。

根據遠傳銷售數據指出，目前銷售最好的iPhone 13手機前2名分別為iPhone 13 Pro Max 256G與iPhone 13Pro 256GB，顯示用戶對手機儲存容量的需求明顯提升；iPhone新色「天峰藍」最受果粉們追捧，但金色與石墨色也都有死忠支持者。

遠傳表示，各門市持續服務今年換購新機的果粉，在各機型供貨量充足的情況下，樂觀預期新機銷售數字將再成長。

2014年開賣的iPhone 6系列首次放大螢幕，在全球熱銷，台灣也同步掀起4G換機潮。遠傳觀察目前iPhone 13銷售情形，的確有帶動5G換機潮之勢。根據遠傳統計，此次申辦iPhone 13的用戶中，多數用戶選擇申辦月繳1399元以上資費，預期將帶動平均每戶貢獻金額（ARPU）成長。

遠傳分析，在市場對資費內容設計接受度高等各項條件到位的情況下，消費者的購機決策較以往果決不少。今年iPhone 13系列手機同日開賣4款新機，也讓消費者少了等待、觀望的時間，且iPhone 13訂價策略得宜，入門機型價格打中甜蜜點，成為不少4G消費者升級5G服務的重要推手。

iPhone iPhone 13 Pro Max 4G

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毫無疑問，iPhone 13 Pro 系列絕對是2021最值得購買的 iPhone，加大電量 與 120Hz ProMotion 這兩個功能的加入，對於日常使用提升相當有感！大電量讓使用者可以不必要擔心沒電帶來的焦慮，120Hz則是在每一次的觸摸螢幕都能有更好的使用體驗。

iPhone 13 Pro Max開箱：升級幅度有限 唯獨這新功能「進到下個世代」

120Hz ProMotion 蘋果產品中最早出現在 iPad Pro 上，那種絲般順滑的感覺，只有使用過的才知道。期盼多年的 120Hz，終於在2021年的 iPhone 13 Pro 系列加入。升級 iPhone 13 Pro Max 的一開始，對這功能的感受還不是非常深刻，直到再回去使用 iPhone 12 Pro Max 時，才會發現原來過去用的是這麼卡頓的手機，從視覺與觸覺都能明顯感受到差異。

iPhone13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎

iPhone13系列新機昨日開始販賣，不少果粉早已定好新機，收到貨物，並開心合照，不過到貨第一天，也有不少人開箱新機慘摔的狀況，有大陸網友近期分享新機慘摔的過程，引發熱議，不少網友直呼「看了太心疼了！」

入手最後機會？爆料達人：iPhone 13 mini是「末代mini」

蘋果公司日前已經發表iPhone 13系列新機，昨天(24日)也正式在台灣開賣，不過爆料達人普瑟澤（Jon Prosser）卻指出，iPhone 13 mini是最後一隻「mini」Phone，也透露，明年不會有14 mini誕生，因此如果想要mini的話，13 mini恐怕是最後的機會。

好市多同步開賣「iPhone13系列新機」 現貨不用等還現省千元

蘋果iPhone13系列新機昨天(24日)正式在台灣開賣，知名美式賣場好市多也悄悄地同步上架，昨天有網友回報汐止好市多已經上架，不過數量只有50隻，比起蘋果建議售價可以省下一千多元，另外線上購物也開放購買了。

第三方app動畫內容無法對應iPhone 13 Pro的120Hz畫面更新率 蘋果表示有兩種原因

蘋果在今年推出的iPhone 13 Pro與iPhpne 13 Pro Max加入最高可對應120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計，讓使用者在滑動app介面時，能有更流暢的顯示效果。但在部分第三方app內容中，開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在60Hz畫面更新率，無法對應120Hz畫面更新率顯示模式，因此可能造成使用者在介面操作會有視覺上的感受落差。

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