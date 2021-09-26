iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了

iPhone 13 一推出，正式引爆各大電商及電信通路，一早就湧現排隊的人潮，也帶動周邊配件商的生意。作為一般消費者，我該如何挑選一款適合自己的 iPhone 呢？筆者今天將整理關於這兩年所發表 iPhone 12、iPhone 13系列，針對不同族群的消費者，筆者提供一些最佳的購買建議。

毫無疑問，iPhone 13 Pro 系列絕對是2021最值得購買的 iPhone，加大電量 與 120Hz ProMotion 這兩個功能的加入，對於日常使用提升相當有感！大電量讓使用者可以不必要擔心沒電帶來的焦慮，120Hz則是在每一次的觸摸螢幕都能有更好的使用體驗。

iPhone 13 Pro 系列另一大提升的是相機部份，今年是蘋果首次支援微距拍攝，不管是拍照片還是拍影片，現在都能透過 iPhone 13 Pro 拍攝近距離的物體。全新的相機模組最大提升在於影片錄製的穩定性及功能可玩性，尤其電影模式的加入，讓有拍影片需求的人可以用手機體驗到專業的拍攝。

iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max怎麼選？

iPhone 13 Pro：適合 70% 想買Pro系列的人，性能強悍、規格完整、重量更適合一般人

iPhone 13 Pro Max：適合剩下 30% 想買Pro系列的人，基於Pro系列的完整，電量更大續航更強，但同時要付出價錢更高、重量更重的代價。

即便今年有推出平價款的 iPhone 13，但 iPhone 12 在各大電商的降價熱賣，對於筆者來說 iPhone 12 更適合不管是學生族、小資族、還是家中長輩使用。選擇 iPhone 12 最主要的原因如下：

・價錢更加便宜 ・重量更輕 ・系統穩定 ・性能依舊強悍 ・顏色更多

對於小資族、學生、家中長輩，顯然最新的科技並不會被他們所吸引，這些族群更講求的是一隻穩定好用、價格實惠、最好可以一次使用五年的手機。iPhone 12 過去一年已經成為 iPhone 6 之後最熱銷的手機，換上 OLED 螢幕，搭配穩定且高性能的 A14 晶片，以及僅僅只有162克的重量，讓 iPhone 12 不管是在去年還是今年，依舊會成為各大電商主打的熱銷手機。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦