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iPhone 12值得入手嗎？今年買iPhone該怎麼選？挑這兩款就對了

聯合新聞網 / teXch

iPhone 13 一推出，正式引爆各大電商及電信通路，一早就湧現排隊的人潮，也帶動周邊配件商的生意。作為一般消費者，我該如何挑選一款適合自己的 iPhone 呢？筆者今天將整理關於這兩年所發表 iPhone 12、iPhone 13系列，針對不同族群的消費者，筆者提供一些最佳的購買建議。

iPhone 13 Pro系列：專業人士首選

毫無疑問，iPhone 13 Pro 系列絕對是2021最值得購買的 iPhone，加大電量 與 120Hz ProMotion 這兩個功能的加入，對於日常使用提升相當有感！大電量讓使用者可以不必要擔心沒電帶來的焦慮，120Hz則是在每一次的觸摸螢幕都能有更好的使用體驗。

iPhone 13 Pro 系列另一大提升的是相機部份，今年是蘋果首次支援微距拍攝，不管是拍照片還是拍影片，現在都能透過 iPhone 13 Pro 拍攝近距離的物體。全新的相機模組最大提升在於影片錄製的穩定性及功能可玩性，尤其電影模式的加入，讓有拍影片需求的人可以用手機體驗到專業的拍攝。

iPhone 13 Pro & iPhone 13 Pro Max怎麼選？

iPhone 13 Pro：適合 70% 想買Pro系列的人，性能強悍、規格完整、重量更適合一般人

iPhone 13 Pro Max：適合剩下 30% 想買Pro系列的人，基於Pro系列的完整，電量更大續航更強，但同時要付出價錢更高、重量更重的代價。

即便今年有推出平價款的 iPhone 13，但 iPhone 12 在各大電商的降價熱賣，對於筆者來說 iPhone 12 更適合不管是學生族、小資族、還是家中長輩使用。選擇 iPhone 12 最主要的原因如下：

・價錢更加便宜

・重量更輕

・系統穩定

・性能依舊強悍

・顏色更多

對於小資族、學生、家中長輩，顯然最新的科技並不會被他們所吸引，這些族群更講求的是一隻穩定好用、價格實惠、最好可以一次使用五年的手機。iPhone 12 過去一年已經成為 iPhone 6 之後最熱銷的手機，換上 OLED 螢幕，搭配穩定且高性能的 A14 晶片，以及僅僅只有162克的重量，讓 iPhone 12 不管是在去年還是今年，依舊會成為各大電商主打的熱銷手機。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 120Hz

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iPhone 13 Pro Max開箱：升級幅度有限 唯獨這新功能「進到下個世代」

120Hz ProMotion 蘋果產品中最早出現在 iPad Pro 上，那種絲般順滑的感覺，只有使用過的才知道。期盼多年的 120Hz，終於在2021年的 iPhone 13 Pro 系列加入。升級 iPhone 13 Pro Max 的一開始，對這功能的感受還不是非常深刻，直到再回去使用 iPhone 12 Pro Max 時，才會發現原來過去用的是這麼卡頓的手機，從視覺與觸覺都能明顯感受到差異。

iPhone13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎

iPhone13系列新機昨日開始販賣，不少果粉早已定好新機，收到貨物，並開心合照，不過到貨第一天，也有不少人開箱新機慘摔的狀況，有大陸網友近期分享新機慘摔的過程，引發熱議，不少網友直呼「看了太心疼了！」

好市多同步開賣「iPhone13系列新機」 現貨不用等還現省千元

蘋果iPhone13系列新機昨天(24日)正式在台灣開賣，知名美式賣場好市多也悄悄地同步上架，昨天有網友回報汐止好市多已經上架，不過數量只有50隻，比起蘋果建議售價可以省下一千多元，另外線上購物也開放購買了。

想用五倍券買iPhone 13？蘋果直營店確定「不收紙本」 但還有這些方法

iPhone 13 全系列在本週五（9/24）正式開賣，那如果你想要用五倍券，來購買最新的蘋果產品，可以先別急著下單！我們先到五倍券官網進行信用卡的「數位綁定」，選擇一間你常用（或你中意）的銀行信用卡綁定即可，再將綁定的那張信用卡加進 Apple Pay 中，在 10/8 五倍券開放使用之後，就能直接用數位的五倍券到蘋果直營店（信義 A13/台北 101）消費了

第三方app動畫內容無法對應iPhone 13 Pro的120Hz畫面更新率 蘋果表示有兩種原因

蘋果在今年推出的iPhone 13 Pro與iPhpne 13 Pro Max加入最高可對應120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計，讓使用者在滑動app介面時，能有更流暢的顯示效果。但在部分第三方app內容中，開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在60Hz畫面更新率，無法對應120Hz畫面更新率顯示模式，因此可能造成使用者在介面操作會有視覺上的感受落差。

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