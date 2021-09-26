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第三方app動畫內容無法對應iPhone 13 Pro的120Hz畫面更新率 蘋果表示有兩種原因

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果在今年推出的iPhone 13 Pro與iPhpne 13 Pro Max加入最高可對應120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計，讓使用者在滑動app介面時，能有更流暢的顯示效果。但在部分第三方app內容中，開發者發現有部分動畫效果內容仍限制在60Hz畫面更新率，無法對應120Hz畫面更新率顯示模式，因此可能造成使用者在介面操作會有視覺上的感受落差。

不過，蘋果後續澄清表示造成這樣的情況會有兩種原因，其中開發者必須在其打造app內容的屬性列表 (Property List，亦即Plist檔案)加入開啟使用更高畫面更新率的描述，即可解決這樣的問題。

而針對透過Core Animation框架建構的動畫效果，蘋果則表示會在後續釋出更新修正相關問題，讓第三方app可以在ProMotion顯示設計下正常運作，避免不同內容在最高畫面更新率支援產生落差。

最高可對應120Hz畫面更新率的ProMotion顯示設計，成為此次iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max賣點之一，其中強調能在使用者滑動app介面時有更流暢顯示視覺，同時也能在長時間處於靜止顯示時，自動調整為最低10Hz畫面更新率，藉此節省電力損耗。

若使用者想要手動關閉ProMotion顯示功能，可以在iOS 15之後版本的「設定」中找到「輔助使用」選項，並且從「動態效果」裡開啟「限制影格率」，即可讓最高畫面更新率限制在60Hz。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 省電

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