iPhone 13 Pro Max開箱：升級幅度有限 唯獨這新功能「進到下個世代」

iPhone 13 在9月24日正式出貨，全球果粉在這一天都能拿到最新手機。今天筆者也收到了iPhone 13 Pro Max 天峰藍，使用接近一年的 iPhone 12 Pro Max，差異並不算太多，唯獨「 120Hz ProMotion 」高更新率，讓最新的 iPhone 彷彿進入下一個世代。

120Hz ProMotion 蘋果產品中最早出現在 iPad Pro 上，那種絲般順滑的感覺，只有使用過的才知道。期盼多年的 120Hz，終於在2021年的 iPhone 13 Pro 系列加入。升級 iPhone 13 Pro Max 的一開始，對這功能的感受還不是非常深刻，直到再回去使用 iPhone 12 Pro Max 時，才會發現原來過去用的是這麼卡頓的手機，從視覺與觸覺都能明顯感受到差異。

Face ID 是蘋果的特色功能，不過因為 Covid-19 疫情大家都戴口罩的緣故，這個功能在疫情下並非相當好的存在，不少人甚至期盼 Touch ID指紋辨識 的回歸。縮小20%的 Face ID 有感嗎？對於長期使用 iPhone 的人來說並沒有太大差異，雖然知道有瀏海的存在，但不在乎他有多大，且需注意的是辨識速度沒有變快、戴口罩依然無法解鎖、橫向使用手機時也依然不能解鎖！

iPhone 12 Pro Max 筆者已經認為是非常重的手機，沒想到在 iPhone 13 Pro Max 上，這個重量再次突破新高。iPhone 12 Pro Max 有貼 Goatfilm 的保護膜與保護貼，重量已經達到242克，沒想到裸機的iPhone 13 Pro Max 貼上保護貼之後就達到 251 克，雖然重量很大一部分是電池變大所導致的，但想要買 iPhone 13 Pro Max 的讀者，建議三思而後行。

對比 iPhone 12 Pro Max，iPhone 13 Pro Max 相機模組也有大幅度的增加。主鏡頭、廣角、長焦三顆鏡頭都明顯更大一些，面積增加代表手機殼無法共用。根據筆者實際測試，夜拍表現上兩者差異不大，該有的燈光鬼影依然存在，不過差異較大的是在夜景拍攝時的等待時間，iPhone 13 Pro Max 相比 iPhone 12 Pro Max 相同畫面亮度情況下，拍攝時間縮短1~2秒。

上圖為 iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max，箭頭處可以發現燈光反射的鬼影問題一樣沒有改善。

上圖為 iPhone 13 Pro Max vs iPhone 12 Pro Max vs Vivo X70 Pro+，可以發現兩隻 iPhone 手機基本都壓不下燈光，完全都已經過曝，而在樹葉細節上，iPhone 13 Pro Max 甚至比 iPhone 12 Pro Max 還不理想！

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦