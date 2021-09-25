入手最後機會？爆料達人：iPhone 13 mini是「末代mini」

蘋果公司日前已經發表iPhone 13系列新機，昨天(24日)也正式在台灣開賣，不過爆料達人普瑟澤（Jon Prosser）卻指出，iPhone 13 mini是最後一隻「mini」Phone，也透露，明年不會有14 mini誕生，因此如果想要mini的話，13 mini恐怕是最後的機會。

普瑟澤（Jon Prosser）20日在推特指出，iPhone 13 mini是最後一隻「mini」iPhone，明年不會有14 mini誕生，所以你如果想要mini的話，13mini是你的最終機會。

Reminder:



The iPhone 13 mini is THE LAST "mini" iPhone.



There will not be a 14 mini next year.



So if you've been thinking about trying the mini, the 13 mini is your last chance.



With that said... I did not purchase the iPhone 13 mini 😂☠️ — Jon Prosser (@jon_prosser) September 20, 2021

網友也認為不太意外，因為mini本人就是人人喊香，結果沒人買，12mini甚至因為慘淡銷量直接提前停產。

不過也有人認為，「反正爆料又不一定對」、「明年沒有14mini，換了一個名字然後重新定義再出，我看劇本大概會是這樣吧」、「mini用的人超少的」、「行銷策略啦，沒說之後不出了就不會買爆了」。

iPhone 13 mini搭配5.4吋螢幕，重量140公克，為超瓷晶盾面板、玻璃機背與鋁金屬設計，搭載A15 仿生晶片，防潑、抗水與防塵為IP68 等級，有紅色、星光色、午夜色、藍色、粉紅色，五種顏色能做選擇。

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