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iPhone 13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎

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入手最後機會？爆料達人：iPhone 13 mini是「末代mini」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果iPhone 13系列24日開賣，信義A13直營店內展示4款新機，從右至左為iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini。 中央社
蘋果iPhone 13系列24日開賣，信義A13直營店內展示4款新機，從右至左為iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini。 中央社

蘋果公司日前已經發表iPhone 13系列新機，昨天(24日)也正式在台灣開賣，不過爆料達人普瑟澤（Jon Prosser）卻指出，iPhone 13 mini是最後一隻「mini」Phone，也透露，明年不會有14 mini誕生，因此如果想要mini的話，13 mini恐怕是最後的機會。

普瑟澤（Jon Prosser）20日在推特指出，iPhone 13 mini是最後一隻「mini」iPhone，明年不會有14 mini誕生，所以你如果想要mini的話，13mini是你的最終機會。

網友也認為不太意外，因為mini本人就是人人喊香，結果沒人買，12mini甚至因為慘淡銷量直接提前停產。

不過也有人認為，「反正爆料又不一定對」、「明年沒有14mini，換了一個名字然後重新定義再出，我看劇本大概會是這樣吧」、「mini用的人超少的」、「行銷策略啦，沒說之後不出了就不會買爆了」。

iPhone 13 mini搭配5.4吋螢幕，重量140公克，為超瓷晶盾面板、玻璃機背與鋁金屬設計，搭載A15 仿生晶片，防潑、抗水與防塵為IP68 等級，有紅色、星光色、午夜色、藍色、粉紅色，五種顏色能做選擇。

iPhone 13 Mini 蘋果

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