iPhone13首摔用戶 手滑螢幕慘砸整片碎
iPhone13系列新機昨日開始販賣，不少果粉早已定好新機，收到貨物，並開心合照，不過到貨第一天，也有不少人開箱新機慘摔的狀況，有大陸網友近期分享新機慘摔的過程，引發熱議，不少網友直呼「看了太心疼了！」
根據「新浪科技」報導，該名大陸網友買了粉色的iPhone13，她在微博寫道「懷著激動的心在大雨中等待快遞小哥的到來，歷經艱難、小心翼翼拿到心愛的粉色iPhone 13後正拆封，一不小心，啪嘰一聲」。
未料，原PO的新機不小心掉到地上，剛好砸在路面的小石頭上，拿起一看，螢幕當場碎了一個凹洞，整片螢幕碎成蜘蛛網狀。不過慶幸的是，原PO有Apple Care，有機會免費換回新機。
原PO說「還好是在東京買的，送了Apple Care+，已經在找客服啦」，不過貼文一出後，不少網友還是心疼表示，「多麼痛的領悟，這是不是你這個月工資的全部」、「碎屏都那麼好看,不愧是世界最好看的手機」、「這個重力下去竟然還能開機，屏幕還能完美顯示」。
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