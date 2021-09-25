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開箱iPhone 13 Pro Max天峰藍 他見「致命瑕疵」崩潰：首批搶心酸的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友收到iPhone 13 Pro Max打開來檢查外觀，卻發現背後有一道刮痕。 圖／取自Mobile01
網友收到iPhone 13 Pro Max打開來檢查外觀，卻發現背後有一道刮痕。 圖／取自Mobile01

蘋果iPhone 13系列新機昨天(24日)正式在台上市，一早就吸引不少已經預購的消費者取貨，不過有一名網友分享自己的「悲劇」，他表示一早開開心心收到iPhone 13 Pro Max天峰藍結果打開卻看到了一條「明顯刮痕」，而且退換貨要半個月以上，讓他覺得，「搶第一批真的搶心酸的」。

一名網友在論壇「Mobile01」發文，他表示昨天(24日)一早開開心心起床等快遞，好不容易收到後正想打開來檢查外觀後轉移資料，沒想到一翻到新機背後，就看到了「一道刮痕」，讓他無奈說「只能說這品管...」。

於是他馬上打電話給客服詢問退換貨要多久，結果客服表示沒有明確的時間，只說至少要半個月以上，讓他氣得直呼，「那我搶這一批真的是搶心酸的，第一次在官網搶到首批結果拿到刮痕瑕疵品，一早好心情瞬間滅火」。

網友看到也熱議，「運氣不好」、「這產品品質真的是無言啊」、「傻眼啊只能等待了」、「不要影響自己的好心情，換一個角度看，拆箱馬上看到，馬上處理，只不過晚幾天使用」、「還好你是在官網買，退款不囉唆，在別間拆了要退可有難度了」。

iPhone 13 Pro Max

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