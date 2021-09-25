好市多同步開賣「iPhone13系列新機」 現貨不用等還現省千元
蘋果iPhone13系列新機昨天(24日)正式在台灣開賣，知名美式賣場好市多也悄悄地同步上架，昨天有網友回報汐止好市多已經上架，不過數量只有50隻，比起蘋果建議售價可以省下一千多元，另外線上購物也開放購買了。
根據PTT網友24日回報，他在好市多看到了蘋果iPhone 13系列新機，數量分別是iPhone 13 Pro Max銀色128GB 10隻、iPhone 13 Pro石墨256GB 10隻、iPhone 13 Pro金色256GB 10隻、iPhone 13 Pro藍色256GB 10隻、iPhone 13 Pro金色128GB 10隻，總共有50隻。
建議售價iPhone 13 Pro Max銀色128GB為35,599元、iPhone 13 Pro 256GB為35,119元、iPhone 13 Pro金色128GB為31,745元、比起蘋果官網可以省下約1,300元左右，不過有限定iPhone 13全品項每卡限購1組。
網友看了也紛紛回應，「蠻意外竟然第一天就有」、「價格不錯」、「現省1000多元，真不錯」、「真的便宜，可惜限量和選擇有限」、「比官網便宜」、「好市多今年真早」，不過也有人認為，「好市多雖然可以馬上拿到手機，而且比原價便宜1、2千元，但只能分6期分期」。
另外好市多官網也已經上架了iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro max的版本，不過目前都只有512GB的容量可供選擇，價錢為iPhone 13 Pro 512GB 41,899元、iPhone 13 Pro Max 為 45,759元，提供給需要的消費者參考。
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