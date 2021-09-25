好市多同步開賣「iPhone13系列新機」 現貨不用等還現省千元

蘋果iPhone13系列新機昨天(24日)正式在台灣開賣，知名美式賣場好市多也悄悄地同步上架，昨天有網友回報汐止好市多已經上架，不過數量只有50隻，比起蘋果建議售價可以省下一千多元，另外線上購物也開放購買了。

根據PTT網友24日回報，他在好市多看到了蘋果iPhone 13系列新機，數量分別是iPhone 13 Pro Max銀色128GB 10隻、iPhone 13 Pro石墨256GB 10隻、iPhone 13 Pro金色256GB 10隻、iPhone 13 Pro藍色256GB 10隻、iPhone 13 Pro金色128GB 10隻，總共有50隻。

網友在好市多看到iPhone13新機開賣，價格比官網便宜了一千多元。 圖／PTT

網友在好市多看到iPhone13新機開賣，價格比官網便宜了一千多元。 圖／PTT

建議售價iPhone 13 Pro Max銀色128GB為35,599元、iPhone 13 Pro 256GB為35,119元、iPhone 13 Pro金色128GB為31,745元、比起蘋果官網可以省下約1,300元左右，不過有限定iPhone 13全品項每卡限購1組。

網友看了也紛紛回應，「蠻意外竟然第一天就有」、「價格不錯」、「現省1000多元，真不錯」、「真的便宜，可惜限量和選擇有限」、「比官網便宜」、「好市多今年真早」，不過也有人認為，「好市多雖然可以馬上拿到手機，而且比原價便宜1、2千元，但只能分6期分期」。

有人直接iPhone13 Pro新機開賣，不過上面有註明，iPhone 13全品項每卡限購1組。 圖／PTT

另外好市多官網也已經上架了iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro max的版本，不過目前都只有512GB的容量可供選擇，價錢為iPhone 13 Pro 512GB 41,899元、iPhone 13 Pro Max 為 45,759元，提供給需要的消費者參考。

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