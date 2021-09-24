想用五倍券買iPhone 13？蘋果直營店確定「不收紙本」 但還有這些方法

不過要注意，蘋果直營店是沒有收紙本的五倍券的喔

五倍券在本週三（9/22）開放民眾至「五倍券官網」綁定數位券，獺友們想好要把五倍券花在哪裡了嗎？如果你對熱騰騰的 iPhone 13 或 iPad mini 6 等蘋果推出的新品很感興趣的話，告訴大家一個重大消息，那就是蘋果直營店確定是可以收數位五倍券的，但不收紙本的實體券這點要注意唷

iPhone 13 全系列將會在本週五（9/24）正式開賣，那如果你想要用五倍券，來購買最新的蘋果產品，可以先別急著下單！我們先到五倍券官網進行信用卡的「數位綁定」，選擇一間你常用（或你中意）的銀行信用卡綁定即可，再將綁定的那張信用卡加進 Apple Pay 中，在 10/8 五倍券開放使用之後，就能直接用數位的五倍券到蘋果直營店（信義 A13/台北 101）消費了

如果你沒有打算綁定數位五倍券，但還是心癢很想買 iPhone 的話，也可以到蘋果授權的經銷商（如 Studio A、燦坤 3C、德誼、神腦等門市）消費，在以上這些地方使用紙本的五倍券也是可以的，距離五倍券可以開始使用的日期還有幾個禮拜，大家有想好要買什麼了嗎？還是說你對於這次蘋果推出的新品還是沒什麼想法呢？我們也有做了一系列的速報和新品重點介紹，就給這次有想用五倍券購入蘋果新品的獺友參考啦

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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