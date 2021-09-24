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iPhone 13系列新機在台上市 天峰藍配色成為最多人選擇款式

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著上週開放預購，同時也由電信業者、通路業者進行諸多預熱後，蘋果今日 (9/24)正式開放iPhone 13系列上市，而台灣此次也是全球首波開賣市場之一，因此一早也吸引不少已經完成預購的消費者取機，同時電信業者也各自舉辦上市活動，迎接新機上市。

此次推出四款新機，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的差別，以及iPhone 13與iPhone 13 mini之間差異，僅在螢幕尺寸不同，其餘則各自維持相同規格，因此僅需決定螢幕尺寸大小，接著再考慮儲存空間是否需要使用到1TB，以及相機功能是否需要用到長焦鏡頭。

雖然所有新機均搭載新款A15 Bionic處理器，但在iPhone 13、iPhone 13 mini，以及iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max之間，還是存在後兩款機種採用A15 Bionic處理器的GPU多出一組核心，因此會有顯示效能上的差異。但這樣的落差，主要會反應在高度顯示運算時的效能表現，在一般使用並不會有明顯差異。

而此次推出四款新機都會搭載電影模式 (Cinematic Mode)，並且強化低光拍攝模式，另外更針對影像風格表現做了提昇，讓使用者更方便透過iPhone 13系列新機進行影像創作，甚至強調使用者僅需開啟相機功能即可輕易拍攝電影般短片創作。

其他部分，則同樣均搭載陶瓷晶盾 (Ceramic Shield)抗刮防護，以及IP68等級防水防塵設計，並且對應強化5G連網表現，甚至支援雙eSIM使用模式，電池容量也比iPhone 12系列提昇半小時左右續航表現，另外此次更針對螢幕瀏海尺寸做了調整，在寬幅部分縮減約20%，藉此換取更大螢幕顯示範圍。

在今日開賣活動中，蘋果直營門市Apple Store 信義A13，以及Apple Store 台北101一樣吸引許多透過蘋果官網預購的民眾取貨，而在9月24日到26日首個週末一樣未開放現場購機，僅開放民眾在現場體驗新機，或是購買相關配件，而如果要購買iPhone 13系列之外機種，或是蘋果其他產品則不受限制。

另外，蘋果方面也說明直營門市不收取實體五倍券，但若將數位五倍券綁定在信用卡的消費方式則不在此限。

至於電信業者如中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信也從即日起開放銷售iPhone 13系列機種，除了可讓消費者搭配電信門號購機，更可直接買空機。

對於此次新機，遠傳電信方面表示此次備貨充足，同時從先前預購情況顯示，今年新推出的天峰藍配色成為最受歡迎選擇，而新設計的金色也是許多人選擇配色，至於iPhone 13配色部分也有不少消費者選擇粉色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台北101 iPhone 13

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