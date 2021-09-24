iPhone 13系列相機增加「Cinematic mode」 電影拍攝模式差別在哪？

蘋果在今年推出的iPhone 13系列相機功能增加「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式，同時也在發表會上花了不少時間溝通此項功能，跟一般錄影功能究竟差別在哪呢？

若以簡單方式來說，「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式，就是讓iPhone 13系列相機所拍攝影片能有更明顯的景深效果，並且可依照被攝人物、物體所在位置，以及互動方式自動切換對焦位置，透過景深焦點位置改變，藉此增加影片故事張力。

讓景深效果更明顯、更聰明對焦

而如果仔細觀察的話，在iPhone的一般影片拍攝功能其實也能在特定情況下捕捉淺景深效果，如同在一般拍攝功能也能配合一定光亮、角度讓被攝對象帶有些景深效果，只是不是特別明顯，而且不見得能在所需構圖產生。

一般影片拍攝景深效果：

但在「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式中，蘋果則是透過A15 Bionic處理器運算效能，快速在拍攝過程中捕捉被攝人物、背景、動物相對距離，並且以每秒30張畫格速率獲取景深資訊。接著，則會透過人工智慧運算方式判斷最佳對焦位置，並且可隨著被攝人物、背景，以及互動方式讓對焦位置改變。

「Cinematic mode」電影級影片拍攝景深效果：

例如當畫面中同時有兩個人出現時，即便其中一人位於前景，另一人站在後景位置，在兩人對話互動過程中，系統會自動判斷當前有說話或肢體動作的人正在說話，進而決定應該將焦點放在哪一個人身上，同時也將景深效果放大，並且在焦點改變時，能平順地從其中一人移到另一人身上，藉此讓使用者能更直覺地透過iPhone 13拍攝電影般的影片。

由於影片拍攝過程會需要持續計算被攝人物、背景、動物相互距離等細節，目前此項功能僅透過A15 Bionic處理器完成，因此也讓「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式成為iPhone 13系列機種獨佔功能，並未下放給iPhone 12系列機種使用。

同時，蘋果依然在此項功能保留可手動操作的彈性，讓使用者能依照影片拍攝需求，以點按螢幕方式設定焦點位置，甚至在後續編輯影片時，仍可手動調整焦點位置。

無法配合超廣角鏡頭使用，更不支援放

大變焦

「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式僅支援廣角鏡頭及遠距鏡頭，並未對應超廣角鏡頭使用，因此在iPhone 13或iPhone 13 mini僅能以廣角鏡頭拍攝，在iPhone 13 Pro或iPhone 13 Pro Max則可額外透過遠距鏡頭進行拍攝。

另外，在使用「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式時，鏡頭僅能以固定焦段進行拍攝，無法以手動方式放大變焦，這部份原因應該是與考慮系統持續識別識別焦點位置的運算負荷量，因此透過固定焦段讓系統能更容易計算被攝人物等的相對距離資訊。

靜態拍攝功能也有顯著提昇

相比過去推出的iPhone 11、iPhone 12系列，其實蘋果一直在相機功能持續升級，尤其過往令人詬病的夜間拍攝功能，不僅在近年推出機種獲得大幅改善，此次推出的iPhone 13系列更藉由光圈加大、感光元件面積增加，讓夜間拍攝進光量更高，甚至僅需更短時間即可拍攝清晰、銳利的低光環境影像。

而此次更讓iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max的遠距鏡頭也加入支援夜間拍攝功能，藉此增加使用者拍攝創作彈性，甚至可以透過LiDAR光達元件讓使用者透過遠距鏡頭在低光環境以人像模式進行拍攝。

至於此次在相機功能增加的攝影樣式，則可讓使用者切換「標準」、「豐富對比」、「鮮明」、「暖色」、「冷色」等色調與色溫設定，除了可在設定項目自訂預設模式，亦可在相機拍攝過程手動切換。不過，攝影樣式僅在一般拍攝功能提供使用，包含錄影、人像，或此次增加的「Cinematic mode」電影級影片拍攝模式都無法套用。

可以利用超廣角鏡頭進行2公分距離近拍

iPhone 13系列搭載的超廣角鏡頭，這次加入可在2公分距離進行近拍功能，透過自動對焦方式讓使用者可以拍攝更多影像細節，例如可以用來拍攝花草近照，或是搭配手機輕巧體型以不同角度拍攝近距離影像、短影片，或是縮時影片內容。

而依照蘋果說明，今年秋季會透過新版更新，讓使用者能在近距離拍攝近距離影像或影片時，可以手動關閉鏡頭自動切換，避免在拍攝操作時產生干擾，或是影響拍攝結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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