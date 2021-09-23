iPhone 13將開賣 中華電、遠傳推行動裝置險

蘋果iPhone 13系列新機24日開賣，中華電信宣布明天起銷售Apple Care Services行動裝置保險服務，提供iPhone新機保護和蘋果原廠保障；遠傳電信也推出行動裝置險，可透過全台遠傳門市送修。

iPhone 13系列選購Apple Care Services每月最低288元起，即享一年最高3次的意外損壞和竊盜損失理賠、硬體保固非意外損壞不計次數維修、盜用費用損失每年最高賠償5000元、電池瑕疵不計次數更換，並贈送蘋果iCloud 50GB雲端服務。

中華電信表示，Apple Care Services可適用iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods等不同行動裝置，提供由安達產險推出的「安達奇機重現MAX」、AIG產險的「AIG保蘋安保險」服務。

中華電信客戶申辦上述任一服務，搭配指定資費第13至14個月起，可享果粉提前升級優惠，在下一代iPhone新機推出後，客戶將舊機繳回續約換新機，免繳購機方案解約金，最高再享萬元購機折價。

遠傳電信也宣布推出行動裝置保險，只要用戶購買iPhone 13並搭配行動裝置險預繳方案，以iPhone 13的保費為例，預繳6個月保險費1734元，可享電信月租費回饋300元，今年9月24日起至12月31日搭配預繳24個月方案，加碼贈送第2年免費電池更換1次。

在遠傳電信門市申辦的手機保險可透過全台遠傳門市送修，由蘋果原廠授權指定維修中心（德誼）提供維修服務，維修完成再通知用戶回門市取機，可快速完成理賠。

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