iPhone 13開箱心得：續航提升有感 名為13卻更像是「iPhone 12S」

還是看實機測試 最有感覺到底提升了哪些東西！

iPhone 13 系列在本週五就會正式開賣，最快這週五有買新手機的大家就能拿到實機了！目前已經有釋出一些 iPhone 13 新機的開箱與評測，就先來幫大家整理一下，已經開箱的外媒對新手機有哪些評論呢！

這次 iPhone 13 mini/iPhone 13 推出的五種新顏色中，最特別的應該就是粉紅色與藍，粉紅色在影片中看起來蠻清淡的，所以不會有「這個粉色就該女生拿」的這種印象，非常多開箱的外媒都很喜歡這個顏色，而今年的藍色跟去年的 iPhone 12 海軍藍相比，屬於彩度更低飽和的藍。在外觀上除了瀏海縮減、因為電池變大而手機重量多了一些些，其餘沒有太大的變化

很多人提到的是電池的部分，今年的 iPhone 13 系列電池都變得更大，雖然相較 iPhone 12 系列才多了幾個小時，但如果你手上拿的是更舊的機種，在續航上應該有感提升，例如 The Verge 分享 iPhone 13 從早上 7 點開始，經歷了相機測試、看影片、日常工作和遊戲等等，一直到午夜才沒電

而以鍾文澤一小時看影片的測試，iPhone 12 消耗了 13%、iPhone 13 mini 消耗了 11%、iPhone 13 消耗了 9% 的電量，不過也因為 iPhone 13 mini 尺寸更小，所以如果你是一個整天都在使用手機的人，電池可能會不夠用，但至少 iPhone 13 mini 的續航也比 iPhone 12 還要強了

在相機的部分 iPhone 13 mini 跟 iPhone 13 具有相同的配置，雖然在白天的強光下，跟 iPhone 12 的表現沒有太大的差異，但因為把去年專屬 iPhone 12 Pro Max 的「感光元件位移式光學影像穩定功能」加入至 iPhone 13 mini 及 iPhone 13，提升了不少在影片拍攝上的穩定度，在光線微弱或晚上拍攝照片時，細節與顏色也能更加強化

▼iPhone 12 與 iPhone 13 在白天強光下的表現差不多

▼不過在夜晚拍攝下，可以看到兩支手機左下角的清晰度就差很多

The Verge 總結相較去年的 iPhone 12 來說，iPhone 13 更像是 iPhone 12S，在基礎上（相機、電池、處理器）做了更多升級

iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 這次的新配色「天峰藍」，與去年的太平洋藍相比，我覺得去年的太平洋藍是比較深的霧藍，今年的藍色變得比較淡一點，所以在光線充足的地方看起來會更偏灰白，兩個顏色相比我更喜歡今年的藍色

電池的部分 iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 電量更大，根據鍾文澤的測試，iPhone 13 Pro 播放影片一小時約下降 6%的電、且待機四小時電量僅下降 3%，The Verge 說在不帶行動電源的情況下，出門一整天也不用擔心手機沒電的焦慮症出現

而今年 iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max 的相機亮點在於，感光元件的提升、像素變得更大，所以在低光源的環境下也能擁有更好的細節，除了噪點更少之外，色彩還原度也更加準確，且同樣使用夜景模式下，iPhone 12 Pro 需要花 3 秒來曝光的地方，iPhone 13 Pro 只需要一秒，曝光的時間又更短了

而超廣角鏡頭加入了微距模式，靠近拍攝物體可以很順滑的從主鏡頭轉換成超廣角鏡頭，拍出非常細小的產品特寫，而且細節看起來非常漂亮欸！不會有一種糊糊的感覺

另外新的「電影模式」主打可以拍攝出人像模式的影片，且可以在事後編輯修正景深的焦點，不過 The Verge 説電影模式的效果並沒想蘋果講得這麼出色，在低光下無法使用，而且跟早期的照片人像模式一樣，在周圍計算可能不夠精準，不過對於普通用戶來說，這個功能的加入應該會蠻有趣的

而在鍾文澤的分享中，它覺得這功能他非常喜歡，因為強大的 A15 晶片讓手機可以每一秒都在計算景深，而他覺得最厲害的地方在於景深的結果會因為距離不同而改變深淺，而且各個鏡頭的表現都是非常清晰、有氛圍感的

而 iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max，除了電池、相機的升級外，第三項升級就是高螢幕更新率，而且會隨著你使用情境不同，而自動調整其更新率，例如你在滑動的時候，更新率會變高，慢下來要看東西的時候，更新率就變低、在玩遊戲的時候，更新率會變高，不過如果沒有任何的移動時，螢幕就不需要太高的更新率，這樣消耗的電量也比較少

而總歸來說，對 iPhone 12 系列的用戶來講，升級不會有太大的改變，但如果是舊款手機想要換新，升級肯定有感，最後還要提醒大家 iPhone 12 系列的手機殼是不適用在 iPhone 13 上的哦！記得別買錯了，看完外媒的開箱後，你有更想換 iPhone 13 新機嗎？還是你依然覺得升級不大，想要再多撐一下，或等其他新機呢？

（新聞來源：The Verge、鍾文澤）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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