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四款iPhone 13系列機種開箱比一比 你該怎麼挑選？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲蘋果今年推出的iPhone 13系列，由左至右分別為iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13，以及iPhone 13 Pro Max
▲蘋果今年推出的iPhone 13系列，由左至右分別為iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13，以及iPhone 13 Pro Max

在蘋果透過長達7分29秒長度影片介紹iPhone 13系列新機特色與相機拍攝功能後，筆者也實際取得四款台灣銷售版本機種，看看此次新機如何挑選。

變得更容易挑選的iPhone 13系列

去年推出機種除了iPhone 12與iPhone 12 mini僅有尺寸上差異，其餘規格均一樣，而iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max則是在螢幕尺寸、相機規格均有不同。

此次推出四款新機，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的差別，以及iPhone 13與iPhone 13 mini之間差異，僅在螢幕尺寸不同，其餘則各自維持相同規格，因此僅需決定螢幕尺寸大小，接著再考慮儲存空間是否需要使用到1TB，以及相機功能是否需要用到長焦鏡頭。

▲預設搭載iOS 15版本作業系統
▲預設搭載iOS 15版本作業系統

▲iPhone 13與iPhone 13 Pro系列最大差異還是在於少了遠焦鏡頭，但此次在iPhone 13 Pro系列更加入支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式與Super Retina XDR顯示效果
▲iPhone 13與iPhone 13 Pro系列最大差異還是在於少了遠焦鏡頭，但此次在iPhone 13 Pro系列更加入支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式與Super Retina XDR顯示效果

而iPhone 13 Pro系列版本與iPhone 13系列之間，還包含螢幕是否支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式與Super Retina XDR顯示效果，以及機身尺寸差異反應的電池容量所對應續航時間。

另外，雖然所有新機均搭載新款A15 Bionic處理器，但在iPhone 13、iPhone 13 mini，以及iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max之間，還是存在後兩款機種採用A15 Bionic處理器的GPU多出一組核心，因此會有顯示效能上的差異。但這樣的落差，主要會反應在高度顯示運算時的效能表現，在一般使用並不會有明顯差異。

不過，此次推出四款新機都會搭載電影模式 (Cinematic Mode)，並且強化低光拍攝模式，另外更針對影像風格表現做了提昇，讓使用者更方便透過iPhone 13系列新機進行影像創作，甚至強調使用者僅需開啟相機功能即可輕易拍攝電影般短片創作。

▲此次強化的主相機不僅提昇夜間拍攝能力，更可透過新增加的電影模式，透過淺景深效果增加影片的故事張力
▲此次強化的主相機不僅提昇夜間拍攝能力，更可透過新增加的電影模式，透過淺景深效果增加影片的故事張力

▲由於相機感光元件等設計升級，因此也讓相機模組變得突兀，同時面積也相對增加
▲由於相機感光元件等設計升級，因此也讓相機模組變得突兀，同時面積也相對增加

其他部分，則同樣均搭載陶瓷晶盾 (Ceramic Shield)抗刮防護，以及IP68等級防水防塵設計，並且對應強化5G連網表現，甚至支援雙eSIM使用模式，電池容量也比iPhone 12系列提昇半小時左右續航表現，另外此次更針對螢幕瀏海尺寸做了調整，在寬幅部分縮減約20%，藉此換取更大螢幕顯示範圍。

對應MagSafe磁吸配件使用模式，IP68等級防水設計，以及支援Qi無線充電功能，基本上都與去年推出的iPhone 12系列相同。至於新版TrueDepth視訊鏡頭形成「瀏海」寬幅也明顯縮減，但減少20%比例的幅度主要是讓螢幕顯示範圍變大，實際操作介面並不會因此受影響，因此諸如電池電量百分比等資訊，仍無法直接在一般畫面上顯示，依然需要透過下拉手勢才能對應顯示更多資訊。

▲新版TrueDepth視訊鏡頭模組寬幅變窄，縮減約20%
▲新版TrueDepth視訊鏡頭模組寬幅變窄，縮減約20%

該怎麼挑選？

這次推出四款新機中，如果希望有更完整的使用體驗，或是拍攝創作上的使用需求，建議挑選iPhone Pro或iPhone Pro Max，而有大螢幕使用需求自然是以後者選擇為主，否則小一點的iPhone 13 Pro其實有更合單手使用感受。

儲存容量則可依照本身是否會經常透過手機拍攝影片，決定是否挑選更大儲存容量版本，否則選擇足夠儲存容量搭配訂閱iCloud備份照片等內容，會是更實際作法。

▲此次開箱的四款iPhone 13系列機種，左邊是此次新款天峰藍配色，而iPhone 13則是新款藍色，相較去年推出的iPhone 12系列採用藍色調設計相對淺了一些
▲此次開箱的四款iPhone 13系列機種，左邊是此次新款天峰藍配色，而iPhone 13則是新款藍色，相較去年推出的iPhone 12系列採用藍色調設計相對淺了一些

如果顏色偏好較活潑色系，尤其此次增加粉色款式，以及維持紅色設計的(PRODUCT)RED款式，都會是吸引目光配色，雖然鏡頭相較Pro版本少了長焦鏡頭，同時也未搭載藉由Sensor Shift技術降低手震影響拍攝的感光元件設計，但依然具備電影模式拍攝模式，同時低光拍攝功能也能讓使用者在昏暗環境下拍攝清晰照片。

另外，iPhone 13採用與iPhone 13 Pro相同機身大小，若是有更小機身使用需求的話，則可選擇iPhone 13 mini，更符合方變得單手使用感受，同時所有功能均與iPhone 13相同。

▲此次iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，以及iPhone 13與iPhone 13 mini都僅在螢幕尺寸不同，而iPhone 13 Pro與iPhone 13依然維持相同螢幕大小
▲此次iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，以及iPhone 13與iPhone 13 mini都僅在螢幕尺寸不同，而iPhone 13 Pro與iPhone 13依然維持相同螢幕大小

而如果在預算上仍有考量的話，則可考慮目前仍在市場維持銷售的iPhone 12及iPhone 12 mini，兩款手機雖然是去年推出機種，但均支援5G連網功能。而如果沒有5G網路使用需求，僅希望購入第一款iPhone的話，則可選擇iPhone 11，甚至可以考慮保留Home鍵與指紋識別使用模式的iPhone SE 2020年款。

實際開箱

跟去年推出的iPhone 12系列一樣，iPhone 13系列盒裝也因為不再提供USB充電器與有線耳機配件，因此讓盒裝厚度變得更薄，而今年蘋果更進一步取消盒裝封膜設計，改以上下紙封固定盒蓋，使用者沿著指示線將紙封撕開即可拿起盒蓋開箱。

依照蘋果說明，iPhone 13系列盒裝取消使用封膜的設計，總計約可減少使用多達600噸的塑膠原料，同時此次採用紙封設計不僅能以更簡單方式固定盒蓋、方便使用者撕開，更因為全數使用紙材設計，因此更容易在後續回收再造使用，藉此降低對環境影響。

此外，由於iPhone 13在主相機鏡頭因感光元件面積增加，因此讓整個相機模組面積變大，同時也因為內部電池等元件有調整，使得iPhone 13系列雖然與iPhone 12系列相似，但在電源、音量按鍵位置都有些許差異，加上相機模組面積差異，使得兩者對應保護殼無法交換使用

▲iPhone 13系列盒裝
▲iPhone 13系列盒裝

▲新款保護殼，配合iPhone 13系列相機模組做了開孔範圍調整
▲新款保護殼，配合iPhone 13系列相機模組做了開孔範圍調整

▲跟去年iPhone 12系列盒裝設計比較，今年推出新機是以手機背面作為盒裝封面，而去年以螢幕為設計的原因，則是為了強調UWB超寬頻與5G連網設計
▲跟去年iPhone 12系列盒裝設計比較，今年推出新機是以手機背面作為盒裝封面，而去年以螢幕為設計的原因，則是為了強調UWB超寬頻與5G連網設計

▲iPhone 13系列手機不再使用塑膠封膜，改以紙封設計固定盒裝上蓋
▲iPhone 13系列手機不再使用塑膠封膜，改以紙封設計固定盒裝上蓋

▲將紙封撕開
▲將紙封撕開

▲可以看見撕開後的紙封殘留在上蓋內側部分，在尚未撕開前則是透過此部份固定上蓋
▲可以看見撕開後的紙封殘留在上蓋內側部分，在尚未撕開前則是透過此部份固定上蓋

▲iPhone 13與iPhone 13 Pro Max外觀比較
▲iPhone 13與iPhone 13 Pro Max外觀比較

▲iPhone 13 Pro Max天峰藍配色與去年推出的iPhone 12 Pro Max太平洋藍比較
▲iPhone 13 Pro Max天峰藍配色與去年推出的iPhone 12 Pro Max太平洋藍比較

▲同為黑色款式的iPhone 12 mini與iPhone 13 mini比較
▲同為黑色款式的iPhone 12 mini與iPhone 13 mini比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max 開箱

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