四款iPhone 13系列機種開箱比一比 你該怎麼挑選？

在蘋果透過長達7分29秒長度影片介紹iPhone 13系列新機特色與相機拍攝功能後，筆者也實際取得四款台灣銷售版本機種，看看此次新機如何挑選。

變得更容易挑選的iPhone 13系列

去年推出機種除了iPhone 12與iPhone 12 mini僅有尺寸上差異，其餘規格均一樣，而iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則是在螢幕尺寸、相機規格均有不同。

此次推出四款新機，iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max的差別，以及iPhone 13與iPhone 13 mini之間差異，僅在螢幕尺寸不同，其餘則各自維持相同規格，因此僅需決定螢幕尺寸大小，接著再考慮儲存空間是否需要使用到1TB，以及相機功能是否需要用到長焦鏡頭。

▲預設搭載iOS 15版本作業系統

▲iPhone 13與iPhone 13 Pro系列最大差異還是在於少了遠焦鏡頭，但此次在iPhone 13 Pro系列更加入支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式與Super Retina XDR顯示效果

而iPhone 13 Pro系列版本與iPhone 13系列之間，還包含螢幕是否支援最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式與Super Retina XDR顯示效果，以及機身尺寸差異反應的電池容量所對應續航時間。

另外，雖然所有新機均搭載新款A15 Bionic處理器，但在iPhone 13、iPhone 13 mini，以及iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max之間，還是存在後兩款機種採用A15 Bionic處理器的GPU多出一組核心，因此會有顯示效能上的差異。但這樣的落差，主要會反應在高度顯示運算時的效能表現，在一般使用並不會有明顯差異。

不過，此次推出四款新機都會搭載電影模式 (Cinematic Mode)，並且強化低光拍攝模式，另外更針對影像風格表現做了提昇，讓使用者更方便透過iPhone 13系列新機進行影像創作，甚至強調使用者僅需開啟相機功能即可輕易拍攝電影般短片創作。

▲此次強化的主相機不僅提昇夜間拍攝能力，更可透過新增加的電影模式，透過淺景深效果增加影片的故事張力

▲由於相機感光元件等設計升級，因此也讓相機模組變得突兀，同時面積也相對增加

其他部分，則同樣均搭載陶瓷晶盾 (Ceramic Shield)抗刮防護，以及IP68等級防水防塵設計，並且對應強化5G連網表現，甚至支援雙eSIM使用模式，電池容量也比iPhone 12系列提昇半小時左右續航表現，另外此次更針對螢幕瀏海尺寸做了調整，在寬幅部分縮減約20%，藉此換取更大螢幕顯示範圍。

對應MagSafe磁吸配件使用模式，IP68等級防水設計，以及支援Qi無線充電功能，基本上都與去年推出的iPhone 12系列相同。至於新版TrueDepth視訊鏡頭形成「瀏海」寬幅也明顯縮減，但減少20%比例的幅度主要是讓螢幕顯示範圍變大，實際操作介面並不會因此受影響，因此諸如電池電量百分比等資訊，仍無法直接在一般畫面上顯示，依然需要透過下拉手勢才能對應顯示更多資訊。

▲新版TrueDepth視訊鏡頭模組寬幅變窄，縮減約20%

該怎麼挑選？

這次推出四款新機中，如果希望有更完整的使用體驗，或是拍攝創作上的使用需求，建議挑選iPhone Pro或iPhone Pro Max，而有大螢幕使用需求自然是以後者選擇為主，否則小一點的iPhone 13 Pro其實有更合單手使用感受。

儲存容量則可依照本身是否會經常透過手機拍攝影片，決定是否挑選更大儲存容量版本，否則選擇足夠儲存容量搭配訂閱iCloud備份照片等內容，會是更實際作法。

▲此次開箱的四款iPhone 13系列機種，左邊是此次新款天峰藍配色，而iPhone 13則是新款藍色，相較去年推出的iPhone 12系列採用藍色調設計相對淺了一些

如果顏色偏好較活潑色系，尤其此次增加粉色款式，以及維持紅色設計的(PRODUCT)RED款式，都會是吸引目光配色，雖然鏡頭相較Pro版本少了長焦鏡頭，同時也未搭載藉由Sensor Shift技術降低手震影響拍攝的感光元件設計，但依然具備電影模式拍攝模式，同時低光拍攝功能也能讓使用者在昏暗環境下拍攝清晰照片。

另外，iPhone 13採用與iPhone 13 Pro相同機身大小，若是有更小機身使用需求的話，則可選擇iPhone 13 mini，更符合方變得單手使用感受，同時所有功能均與iPhone 13相同。

▲此次iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max，以及iPhone 13與iPhone 13 mini都僅在螢幕尺寸不同，而iPhone 13 Pro與iPhone 13依然維持相同螢幕大小

而如果在預算上仍有考量的話，則可考慮目前仍在市場維持銷售的iPhone 12及iPhone 12 mini，兩款手機雖然是去年推出機種，但均支援5G連網功能。而如果沒有5G網路使用需求，僅希望購入第一款iPhone的話，則可選擇iPhone 11，甚至可以考慮保留Home鍵與指紋識別使用模式的iPhone SE 2020年款。

實際開箱

跟去年推出的iPhone 12系列一樣，iPhone 13系列盒裝也因為不再提供USB充電器與有線耳機配件，因此讓盒裝厚度變得更薄，而今年蘋果更進一步取消盒裝封膜設計，改以上下紙封固定盒蓋，使用者沿著指示線將紙封撕開即可拿起盒蓋開箱。

依照蘋果說明，iPhone 13系列盒裝取消使用封膜的設計，總計約可減少使用多達600噸的塑膠原料，同時此次採用紙封設計不僅能以更簡單方式固定盒蓋、方便使用者撕開，更因為全數使用紙材設計，因此更容易在後續回收再造使用，藉此降低對環境影響。

此外，由於iPhone 13在主相機鏡頭因感光元件面積增加，因此讓整個相機模組面積變大，同時也因為內部電池等元件有調整，使得iPhone 13系列雖然與iPhone 12系列相似，但在電源、音量按鍵位置都有些許差異，加上相機模組面積差異，使得兩者對應保護殼無法交換使用。

▲iPhone 13系列盒裝

▲新款保護殼，配合iPhone 13系列相機模組做了開孔範圍調整

▲跟去年iPhone 12系列盒裝設計比較，今年推出新機是以手機背面作為盒裝封面，而去年以螢幕為設計的原因，則是為了強調UWB超寬頻與5G連網設計

▲iPhone 13系列手機不再使用塑膠封膜，改以紙封設計固定盒裝上蓋

▲將紙封撕開

▲可以看見撕開後的紙封殘留在上蓋內側部分，在尚未撕開前則是透過此部份固定上蓋

▲iPhone 13與iPhone 13 Pro Max外觀比較

▲iPhone 13 Pro Max天峰藍配色與去年推出的iPhone 12 Pro Max太平洋藍比較

▲同為黑色款式的iPhone 12 mini與iPhone 13 mini比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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