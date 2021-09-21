快訊

台北+0！英返台染疫女曾去影城 北市急發852封細胞簡訊

美要求接種「認證疫苗」 我正副總統打高端能入境？陳時中回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全世界第一支！金色iPhone 13 Pro Max實機開箱搶先看

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

根據《愛瘋日報》最新報導，雖然 iPhone 13 系列手機要到本週五 9 月 24 日才正式開賣，但今天第一支金色 iPhone 13 Pro Max 開箱影片已出現在網路，由來自杜拜的 YouTube 頻道 SalimBaba Technical 進行開箱。

iPhone 13 Pro Max開箱影片

從上面的 iPhone 13 Pro Max 開箱影片能看到，蘋果還重新設計了 iPhone 13 的包裝盒，取消了塑料包裝。蘋果公司表示，它在做出這一改變的同時，還做出了其他環保方面的改變。

重新設計的包裝取消了外部塑料包裝，避免了 600 公噸的塑料，使蘋果更接近其在 2025 年前完全取消所有包裝中的塑料的目標。

今天的影片讓我們看到了重新設計的包裝，展示了用於固定包裝盒的膠紙標籤，而不是塑料包裝。盒子裡有傳統的文件、蘋果貼紙和一條 USB-C 轉 Lightning 傳輸線。

iPhone 13 Pro Max 提供石墨色、金色、銀色、天峰藍色 4 種外觀選擇。採用超瓷晶盾面板、霧面質感玻璃機背與不鏽鋼設計。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 13 Pro Max 杜拜 開箱

相關新聞

全世界第一支！金色iPhone 13 Pro Max實機開箱搶先看

從上面的 iPhone 13 Pro Max 開箱影片能看到，蘋果還重新設計了 iPhone 13 的包裝盒，取消了塑料包裝。蘋果公司表示，它在做出這一改變的同時，還做出了其他環保方面的改變。

出貨啦！首批iPhone 13系列已從鄭州發貨

儘管這幾天大家在過中秋，不過蘋果供應鏈仍忙著出貨趕工！有美國果粉發現，蘋果已出貨第一批iPhone 13系列產品，可以說...

高階iPhone 13到貨需等5週 分析師：預購需求成長

蘋果（Apple）iPhone 13系列將於24日開賣，分析師指出高階iPhone13運送時間約3週至5週、多於高階iP...

大改版iPad mini 6跑分出爐！GPU效能堪比iPhone 13 Pro系列

等待了多年，iPad mini 終於迎來大改版，雖然新一代的 iPad mini 6 搭載 A15 Bionic 處理器，但是頻率卻比 iPhone 13 Pro 系列的略低，但幸運的是 Apple 蘋果在 GPU 繪圖處理器部分並沒有調整，根據 Geekbench 5 跑分結果，這款平板電腦採用與 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 相同的 5 核心 GPU。

果粉再忍一年 iPhone 14傳將迎來「全新鈦合金機身」

iPhone 13在台灣開放預購後，各大電信及通路商傳出佳績，在果粉仍未拿到預購新機之際，iPhone 14相關規格消息...

安卓手機到底輸iPhone在哪？ 內行曝「2字」原因：一試成主顧

蘋果秋季發表會於9月15日發表iPhone 13系列新機，台灣將於24日正式開賣，各平台一開放預約名額幾乎被秒殺。一名網友表示，不少人批評這次iPhone 13系列新機在改變上沒有太大亮點，但仍然大賣，安卓旗艦機銷量卻遠低於蘋果，於是好奇問，「安卓到底輸蘋果輸在哪？」，引起不少網友討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。