全世界第一支！金色iPhone 13 Pro Max實機開箱搶先看
根據《愛瘋日報》最新報導，雖然 iPhone 13 系列手機要到本週五 9 月 24 日才正式開賣，但今天第一支金色 iPhone 13 Pro Max 開箱影片已出現在網路，由來自杜拜的 YouTube 頻道 SalimBaba Technical 進行開箱。
iPhone 13 Pro Max開箱影片
從上面的 iPhone 13 Pro Max 開箱影片能看到，蘋果還重新設計了 iPhone 13 的包裝盒，取消了塑料包裝。蘋果公司表示，它在做出這一改變的同時，還做出了其他環保方面的改變。
重新設計的包裝取消了外部塑料包裝，避免了 600 公噸的塑料，使蘋果更接近其在 2025 年前完全取消所有包裝中的塑料的目標。
今天的影片讓我們看到了重新設計的包裝，展示了用於固定包裝盒的膠紙標籤，而不是塑料包裝。盒子裡有傳統的文件、蘋果貼紙和一條 USB-C 轉 Lightning 傳輸線。
iPhone 13 Pro Max 提供石墨色、金色、銀色、天峰藍色 4 種外觀選擇。採用超瓷晶盾面板、霧面質感玻璃機背與不鏽鋼設計。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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