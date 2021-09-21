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大改版iPad mini 6跑分出爐！GPU效能堪比iPhone 13 Pro系列

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：WCCFTech 、Geekbench
圖片及資料來源：WCCFTech 、Geekbench

等待了多年，iPad mini 終於迎來大改版，雖然新一代的 iPad mini 6 搭載 A15 Bionic 處理器，但是頻率卻比 iPhone 13 Pro 系列的略低，但幸運的是 Apple 蘋果在 GPU 繪圖處理器部分並沒有調整，根據 Geekbench 5 跑分結果，這款平板電腦採用與 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 相同的 5 核心 GPU。

根據 Geekbench 5 跑分結果，iPad mini 6 在 Metal 圖像效能測試跑分為 13,759 的分數，與 iPhone 13 Pro 相同水準，這代表 Apple 蘋果並沒有把 GPU 縮減成四核心。

圖片及資料來源：WCCFTech 、Geekbench
圖片及資料來源：WCCFTech 、Geekbench

儘管 iPhone 13 Pro 系列與 iPad mini 6 的 GPU 圖像處理器配置相同，但由於 Apple 蘋果調降了 iPad mini 6 的 CPU 頻率等因素的影響，導致 iPad mini 6 的整體跑分表現還是略遜於 iPhone 13 Pro 。

換句話說，如果 iPad mini 6 像 iPhone 13 和 iPhone 13 mini 都配備 4 核心 GPU，那麼跑分成績就會令人失望。

儘管對於多數使用者來說，4 核心和 5 核心 GPU 處理器的使用體驗差異上不會太明顯，但是最大的問題在於 8.3 吋螢幕的 iPad mini 6 只有 4GB RAM 記憶體，無論 CPU 和 GPU 有多麼強大，仍然會受到 RAM 記憶體限制，甚至有可能會讓有高階需求的潛在使用者選購 M1 版 iPad Pro。

圖片及資料來源：WCCFTechGeekbench

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad mini iPhone 13 Pro 記憶體 GPU

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