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安卓手機到底輸iPhone在哪？ 內行曝「2字」原因：一試成主顧

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，不少人批評這次iPhone 13系列新機太貴，但仍然大賣，安卓旗艦機銷量卻遠低於蘋果，於是好奇，「安卓到底輸蘋果輸在哪？」。 路透社
一名網友表示，不少人批評這次iPhone 13系列新機太貴，但仍然大賣，安卓旗艦機銷量卻遠低於蘋果，於是好奇，「安卓到底輸蘋果輸在哪？」。 路透社

蘋果秋季發表會於9月15日發表iPhone 13系列新機，台灣將於24日正式開賣，各平台一開放預約名額幾乎被秒殺。一名網友表示，不少人批評這次iPhone 13系列新機在改變上沒有太大亮點，但仍然大賣，安卓旗艦機銷量卻遠低於蘋果，於是好奇問，「安卓到底輸蘋果輸在哪？」，引起不少網友討論。

一名網友在PTT「八卦版」發文，他表示iPhone 13這次又賣爆，拿到手機要一個月之後了，但常常看到「一堆鄉民都在喊盤」，加上新機在改變上與iPhone12相比沒有太大差別，於是相當不解，為何每次都大賣，反觀安卓旗艦機銷量都遠低於蘋果，於是想問問網友們，「有沒有安卓到底輸在蘋果哪的八卦啊？」，同時也好奇，是否一輩子都贏不了iPhone。

網友紛紛表示，「買了就知道了，一試成主顧」、「人類大都盲從啊」、「品牌信仰安卓還沒追上就學蘋果加價砍配置，尤其旗艦機，差不多貴、配置相近，那乾脆買蘋果」、「哪個習慣就用哪個，偏偏蘋果在培養使用習慣方面是屌打安卓的」、「耐用度安卓輸，就算安卓先進也沒用」、「輸在沒有影響力，400美元（約11135新台幣）以上市占率，安卓全部加起來還打不過蘋果...」、「安卓怎麼培養信仰，品牌分散一大堆」、「如果要花兩三萬以上，買安卓不合理沒錯，安卓優勢在價錢低這塊」、「不能接受安卓手機價格超過1萬2」。

有網友回文表示，信仰是主要原因，「信仰，除此之外一無事處，曾經的蘋果大膽創新，勇於嘗試新技術、走在最前端，現在只會守舊啃老本，新技術永遠慢人一步」，螢幕下鏡頭、螢幕下指紋辨識、Type-C皆沒有，無耳機孔、無線充電、120hz螢幕則比安卓慢，「真的要說唯一優點，就是手機保護殼選擇較多，但也較貴，反正盤子都出得起」。

iPhone 蘋果 Android iPhone 13

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