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他買完iPhone 13驚見大家都分期！網曝：傻子才一次付清
最新iPhone 13上市，已有大批民眾預購新機，有網友發現，許多人都是分期購買，但他好奇「分12、24、30期繳錢的話，還沒繳完就又出新機了」。對此，有網友直言「無息分期讓你錢滾錢，傻子才一次付清」。
有網友在PTT發文分享，他近日已訂購iPhone 13，付款方式是信用卡一次付清，不過後來發現，好像很多人都是選擇分期付費，包括分12、24、30期，但他表示，「那不是還沒付清就又出新機了嗎？」
對此，有網友留言「分12期啊，繳完剛好銜接新一代」、「0利率越久越好吧」、「一期繳一千多還好」、「能分期幹嘛一次繳清，買房能一次繳清還不是去貸款」、「分期零利率幹嘛不分」。
不過也有人認為，手機不需要靠分期購買，留言「不能一次付清，真的不要花錢買，增加負擔」、「有些卡分期是沒有現金回饋的，分期前想清楚」、「有些信用卡分期不能累積點數」、「買手機要分期乾脆不要買」。
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