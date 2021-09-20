市場估計加入支援更多頻段的iPhone 13 有望帶動5G網路使用率

市場預測，蘋果正式推出iPhone 13系列之後，將能進一步推動5G網路市場普及化。

在先前揭曉iPhone 13系列手機時，蘋果表示目前旗下手機產品已經支援全球超過200家電信業者所提供5G連網服務，而就GlobalData資深技術分析師Anisha Bhatia預測，在iPhone 13系列進入市場銷售後，將能進一步推動另一波5G網路服務普及化。

除了目前即將進入市場銷售的iPhone 13系列，蘋果仍在市場維持銷售同樣支援5G連網服務的iPhone 12與iPhone 12 mini，甚至也將售價做了調降，因此讓選擇使用iPhone的消費者能無縫銜接5G網路服務。

此外，今年宣布推出的iPhone 13系列更加入支援更多網路頻段，因此能對應使用更多國家地區電信業者所提供5G網路服務，因此更讓許多市場看法認為能加速推動5G網路使用率。

由於蘋果在iPhone系列機種使用採簡化、直覺操作體驗，同時近年也持續在使用者經常使用拍攝功能強化，今年更進一步主打電影影片風格拍攝體驗，而在靜態拍攝部分更持續提昇諸如夜間成像效果表現，加上在維持相同銷售價位情況下，更使最低儲存容量加倍，並且推出1TB儲存容量版本，藉此吸引更多人選購，讓市場看法認為將能增加更多換機誘因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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