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蘋果透過7分鐘多長度影片 協助挑選適合的iPhone 13機種

聯合新聞網 / 楊又肇

揭曉新款iPhone 13系列後，蘋果除了很快地開放預約此系列新機，同時也展開一系列宣傳活動，甚至更透過長達7分29秒長度影片介紹此次新機特色與相機拍攝功能，協助消費者快速挑選最合適機種。

依照蘋果介紹，此次推出新機均搭載電影模式 (Cinematic Mode)，並且強化低光拍攝模式，另外更針對影像風格表現做了提昇，讓使用者更方便透過iPhone 13系列新機進行影像創作，甚至強調使用者僅需開啟相機功能即可輕易拍攝電影般短片創作。

而相比去年推出的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max在相機規格上仍有些差異，此次推出的iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max則是進一步消弭這樣的規格差距，兩者僅差別在螢幕尺寸規格不同。

至於iPhone 13與iPhone 13 mini，以及iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max之間，除了電池容量、螢幕尺寸規格及機身框體上的差異，最大差異自然是後兩款機種額外搭載3倍學長焦鏡頭，而螢幕也對應Super Retina XDR顯示效果，以及可對應最高120Hz畫面更新率的ProMotion顯示模式

所有新機均搭載新款A15 Bionic處理器，但在iPhone 13、iPhone 13 mini，以及iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max之間，還是存在後兩款機種採用A15 Bionic處理器的GPU多出一組核心，因此會有顯示效能上的差異，但這樣的差異主要反應在高度顯示運算時的效能表現，在一般使用並不會有明顯差異。

其他部分，則同樣均搭載陶瓷晶盾 (Ceramic Shield)抗刮防護，以及IP68等級防水防塵設計，並且對應強化5G連網表現，甚至支援雙eSIM使用模式，電池容量也比iPhone 12系列提昇半小時左右續航表現，另外此次更針對螢幕瀏海尺寸做了調整，在寬幅部分縮減約20%，藉此換取更大螢幕顯示範圍。

iPhone 13系列預計在9月24日上市，台灣市場也會在首波上市名單內。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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