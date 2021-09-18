幫iPhone黏鏡頭貼遭過來人「真心勸退」？網曝真正保護對象

蘋果新機iPhone 13推出在即，不少準備入手的果粉已開始研究週邊，然而近日有網友發文勸世，稱自己因怕iPhone手機鏡頭刮傷貼了鏡頭貼，然而才過3個月就各種裂痕，崩潰表示根本浪費錢！

該網友指出，前一支手機使用iPhone 7，曾發生鏡頭被嚴重刮花影響到拍照的情形，因此入手iPhone 12 Pro Max後不敢大意，立刻加裝圓型鏡頭貼。但他發現，才裝3個多月鏡頭貼就各種裂痕，3顆鏡頭貼只剩1顆完好。

他表示手機殼用的是知名軍規防摔，自己也不是常摔手機的人，除了品質爛外無法解釋這種3個月就壞的狀況，「那絕對不是擋煞」，更以過來人身分勸退想裝手機鏡頭貼的人，「總之我不會再浪費這種錢買鏡頭貼了」。

發文引起不少討論，部分網友認為iPhone的手機鏡頭就是藍寶石水晶玻璃保護鏡，十分耐刮，不需要特別貼鏡頭貼保護，「鏡頭貼就是智商稅」、「個人買的目的裝飾居多，畢竟鏡頭本身材質已經夠好了」、「聰明的才不貼什麼鏡頭貼。鏡頭本來就耐刮了，貼一貼拍照更糟一堆光影，還賣那麼貴」。

但也有人還是擔心鏡頭會被刮花，選擇貼鏡頭貼，另有人認為貼鏡頭貼的目的不是在保護鏡頭，而是保護「鏡頭框」，「我貼了是怕鏡頭的框被尻爛，鏡頭耐刮不耐撞，但後來發現會影響拍照品質」、「個人的想法是，有貼有保障」、「我是貼整片的那種把鏡頭變成平面，不然真的超怕邊角摔碎」。

但也有人認為貼不貼應視使用習慣決定，而本身生活或工作的環境風沙大，或容易手殘摔手機、放在不平處、和雜物混裝等，最好都要做好保護，以免受損後欲哭無淚。

網友發文表示鏡頭貼非常不實用，建議大家不要浪費錢。 圖／翻攝自dcard

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