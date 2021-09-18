iPhone 13系列電池容量曝光 「這型號」增加18%超有感

蘋果新機iPhone 13系列在15日發表會上亮相，技術規格也同步更新於官網，然而僅簡單列出播放影片、音訊等續航時間，仍讓果粉對電池規格感到好奇。不過從蘋果在Chemtrec網站公布的文件可看到，iPhone 13系列各機電池容量都有所增長，其中以iPhone 13 Pro Max增加最多，達到18%。

據《9TO5Mac》報導，iPhone 13系列的電池容量都變大了，iPhone 13 mini內建9.57Wh電池，比iPhone 12 mini增加約11.6%；iPhone 13的電池為12.41Wh，較前代增加約15%；iPhone 12 Pro的電池與iPhone 12相同為10.78Wh，iPhone 13 Pro僅增加約11%，為11.97Wh；而iPhone 13 Pro Max則配備16.75Wh的電池，比前代增加了18%，是增幅最多的一支。

除了電池容量增加使手機續航時間更長，A15仿生晶片的優秀效能也能實現蘋果所自豪的「iPhone 13 Pro Max能連續播放影片28小時」，不過電池容量增加也會導致重量增加，iPhone 13系列都比上一代機型略重。

iPhone 13系列電池容量曝光。 圖／翻攝自微博@測評小鋪

iPhone 13系列電池容量曝光。 圖／翻攝自微博@測評小鋪

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