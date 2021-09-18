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iPhone 13支援毫米波5G？和iPhone 12一樣僅限這國機型才有

聯合新聞網 / 愛瘋日報

美國 Apple 公司最新發布的 iPhone 13 系列手機，提供升級版的 5G 體驗，支援更多 5G 頻段， 在更多地方都能飆 5G 上網。不過和去年 iPhone 12 一樣，只有美國版 iPhone 13 支援毫米波 mmWave 5G 連接，其他國家只支援 5G (sub-6 GHz) 。

蘋果的手機相容性頁面證實，只有美國型號的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 支援毫米波 5G 頻段。此外，在蘋果公司的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 的產品頁面上，這些設備只在該公司的美國網站上顯示有毫米波天線開口，在其他國家沒有顯示毫米波天線開口。

iPhone 13 mmWave 5G

mmWave 是一組 5G 頻率，能在短距離內有超快的速度，使其最適合於密集的城市地區。相比之下，sub-6GHz 的 5G 通常比 mmWave 慢，但訊號傳輸更遠，更適合郊區和農村地區。在美國以外的地區，所有四款 iPhone 13 機型都支援 sub-6GHz，而 sub-6GHz 網路在已經推出 5G 的國家更為普遍。

iPhone 13 支援更多 5G 頻段，以提升訊號覆蓋率，大幅改善電池續航力。今年底前，全球 iPhone 的 5G 支援將達到兩倍，屆時在 60 個國家與地區中將有超過 200 家電信業者支援。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

毫米波 5G iPhone 13

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