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「蘋果從來不公布」全螢幕iPad mini 6增加到4GB記憶體、iPad 9仍為3GB

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

美國 Apple 公司本週推出了重新設計的第六代 iPad mini，看起來更接近目前的 iPad Air 4，全螢幕邊框更薄，有 Touch ID 指紋電源按鈕，USB-C 端口，相容第二代 Apple Pencil 等等。和往年一樣，蘋果從不公布產品的記憶體。但是，考慮到消息來源，它幾乎被證實了。

iPad mini 6記憶體

新款 iPad mini 6 配備了與 iPhone 13 機型相同的 A15 仿生晶片，雖然蘋果沒有宣傳設備的記憶體量，但可以確認新款 iPad mini 有 4GB 記憶體，比上一代 iPad mini 的 3GB 記憶體有所增加。

iPad 9記憶體

我們還可以確認第九代 iPad 的 3GB 記憶體與第八代機型相同。這些數量是在 Xcode 13 測試版中包含的字符串中披露的。作為比較，iPad Pro 根據儲存容量可提供高達 16GB 的記憶體，而最新的 iPad Air 4 有 4GB 的記憶體。

重新設計的 iPad mini 6 增加到 4GB 記憶體，iPad 9 仍為 3GB

在許多國家，新款 iPad mini 和 iPad 機型現在可以在蘋果網站上訂購，並在 9 月 24 日星期五上市。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPad mini iPad 記憶體 蘋果 蘋果發表會

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