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蘋果A15晶片跑分出爐！iPhone 13 RAM維持4GB、Pro系列6GB

聯合新聞網 / 電獺少女
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透

跑分出爐

蘋果在本週的秋季發表會上帶來了 iPhone 13 系列新機，這次 iPhone 13 全系列搭載的是最新的 A15 晶片，國外跑分網站 Geekbench 也公布了 A15 晶片的跑分數據，帶大家來快速瞧瞧！

從 Geekbench 可見到名為 iPhone 14,5、iPhone 14,2、iPhone 14,3 三種機型的跑分資料，對照下來這應該分別就是 iPhone 13、iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 內部的開發代碼，而三款手機的單核成績分別為 1724、1731 和 1738；多核成績則分別是 4587、4322 和 4766

相較上一代採用 A14 晶片的 iPhone 12（跑分成績單核約為 1580，多核則約為 4000），iPhone 13 在 CPU 的效能方面比前代提升了 9%-17%

而 iPhone 13 Pro 在 Geekbench 的 Metal 圖形測試中，得到了 14216 分的成績，GPU 的表現比前代 iPhone 12 Pro 提升了 55% 左右（iPhone 12 Pro 的分數約為 9000 分），效能大概接近 NVIDIA 的 GeForce GTX 1060 和 GeForce GTX 970，或是 AMD 的 Radeon Pro 555X

另外這次也可以在 Geekbench 的跑分數據中，看到 iPhone 13 的 RAM 維持在 4GB，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 則是有 6GB RAM，和 iPhone 12 系列的機型是沒有差別的。但感覺蘋果這次似乎針對圖形處理作出升級，不但 iPhone 13 全系列都有支援新的電影模式，iPhone 13 Pro 系列也推出了 ProRes 錄製格式，就期待它之後拍攝表現啦

（新聞來源：MacRumorsGeekbench

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 13 記憶體 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Mini 蘋果發表會

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