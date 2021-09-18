蘋果A15晶片跑分出爐！iPhone 13 RAM維持4GB、Pro系列6GB
跑分出爐
蘋果在本週的秋季發表會上帶來了 iPhone 13 系列新機，這次 iPhone 13 全系列搭載的是最新的 A15 晶片，國外跑分網站 Geekbench 也公布了 A15 晶片的跑分數據，帶大家來快速瞧瞧！
從 Geekbench 可見到名為 iPhone 14,5、iPhone 14,2、iPhone 14,3 三種機型的跑分資料，對照下來這應該分別就是 iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 內部的開發代碼，而三款手機的單核成績分別為 1724、1731 和 1738；多核成績則分別是 4587、4322 和 4766
相較上一代採用 A14 晶片的 iPhone 12（跑分成績單核約為 1580，多核則約為 4000），iPhone 13 在 CPU 的效能方面比前代提升了 9%-17%
而 iPhone 13 Pro 在 Geekbench 的 Metal 圖形測試中，得到了 14216 分的成績，GPU 的表現比前代 iPhone 12 Pro 提升了 55% 左右（iPhone 12 Pro 的分數約為 9000 分），效能大概接近 NVIDIA 的 GeForce GTX 1060 和 GeForce GTX 970，或是 AMD 的 Radeon Pro 555X
另外這次也可以在 Geekbench 的跑分數據中，看到 iPhone 13 的 RAM 維持在 4GB，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 則是有 6GB RAM，和 iPhone 12 系列的機型是沒有差別的。但感覺蘋果這次似乎針對圖形處理作出升級，不但 iPhone 13 全系列都有支援新的電影模式，iPhone 13 Pro 系列也推出了 ProRes 錄製格式，就期待它之後拍攝表現啦
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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