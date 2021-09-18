搶換新手機！iPhone 13 Pro「天峰藍」佔預約量一半以上

因應即將在9月24日上市的新款iPhone 13系列，德誼數位日前已經開放預約全系列機種，同時也說明整體預約量相比去年增加1.5倍，其中以iPhone 13 Pro Max機種有最多預約量，而顏色則以天峰藍配色有最多人選擇，而儲存容量則以256GB規格最多人選擇。

依照德誼數位總經理黃麗容表示，相較去年推出的iPhone 12系列區分兩波預約，今年蘋果一次將四款新機帶到市場銷售，讓使用者更容易挑選適合個人需求款式。

其中預約iPhone 13 Pro Max預約量佔41%，iPhone 13 Pro預約量則佔39%，而iPhone 13預約量則僅佔17%，iPhone 13 mini預約量則僅有3%。顏色部分，iPhone 13粉紅色的預約量達53%，藍色預約量則佔17%，午夜黑配色預約量則在13%，而星光色的預約量則是13%，紅色的預約量則僅有4%，而iPhone 13 Pro的天峰藍配色預約量則佔56%，成為最多人預約配色。

而儲存容量部分，iPhone 13 Pro預約最多的儲存容量規格為256GB版本，iPhone 13最多人預約儲存容量則是128GB。

配合此次新機上市，德誼數位更提供線上預約新機與智慧手機顧問「科技易即通」app服務，讓使用者能更方便透過網路預約、詢問手機相關問題，另外也提供新機購買套餐、多樣周邊加購與折舊換新方案，並且能延長購買DE Care期限。

同時，德誼數位針對iPhone 13系列提供三種組合新機銷售套餐，讓消費者能搭配多款周邊商品加購，另外也提供單項周邊加購優惠，包含DE Care兩年延長保固、AirPods Pro、藍牙音響等加購項目，另外更包含折舊換新服務，讓消費者能以手上舊機折價加購，其中iPhone 12系列最高可折抵24600元、iPhone 11系列最高可折抵18000元等。

藉由此次提出的「五感新體驗」服務，透過兩個全新線上服務讓消費者在家也能預約新機，並且在開賣當天即可透過「科技易即通」app取得全天候疑難雜症服務。

德誼數位更宣布，旗下蘋果授權維修中心是目前全台唯一提供延長購買AppleCare+期限服務據點，將可讓消費者在原本新機限期60天內購買時間延長至365天，讓消費者能有充裕時間決定是否加購。

另外，德誼數位更宣布將在9月18日於高雄義享時尚廣場啟用新門市，藉此擴展高雄服務範圍。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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