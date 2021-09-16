延續去年不送充電頭、耳機！ iPhone 13為環保再少「這1樣」

蘋果（Apple）公司15日於秋季發表會正式推出iPhone 13系列手機，各大銷售通路陸續開放預購登記。而繼上一代iPhone 12以環保為由，不再附贈充電轉接頭和有線耳機，今年蘋果同樣持續追求環保目標，購買iPhone 13、iPhone 13 Pro，外包裝將不再使用塑膠封膜。

根據蘋果官網說明，新推出的iPhone 13系列，除了均取消電源轉接器和EarPods有線耳機、只會有一條USB‑C對Lightning連接線外，其中的iPhone 13與iPhone 13 Pro外包裝盒，將不再使用塑膠封膜包覆，估計可減少約600公噸的塑膠使用量，降低環境負擔。

針對環保相關規劃，蘋果表示，其公司的零售店、辦公室、資料中心和營運，都已經實現碳中和，預計在2030年時，所有蘋果產品和產品使用碳足跡，也都將實現碳中和，且目前蘋果的最終組裝廠區，皆達成廢棄物零掩埋的目標。

此外，購買iPhone 12及iPhone 13系列手機的民眾，若過去曾使用蘋果產品，可重複使用現有的電源轉接器、耳機和USB‑A對Lightning連接線，但若為首次購買蘋果商品，恐得額外加購相關周邊產品，以正常發揮手機功能。

商品推薦