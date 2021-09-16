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延續去年不送充電頭、耳機！ iPhone 13為環保再少「這1樣」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果公司15日發表iPhone 13系列新手機，延續上一代規劃，同樣不附贈電源轉接器和EarPods有線耳機。 圖擷自蘋果官網
蘋果公司15日發表iPhone 13系列新手機，延續上一代規劃，同樣不附贈電源轉接器和EarPods有線耳機。 圖擷自蘋果官網

蘋果（Apple）公司15日於秋季發表會正式推出iPhone 13系列手機，各大銷售通路陸續開放預購登記。而繼上一代iPhone 12以環保為由，不再附贈充電轉接頭和有線耳機，今年蘋果同樣持續追求環保目標，購買iPhone 13、iPhone 13 Pro，外包裝將不再使用塑膠封膜。

根據蘋果官網說明，新推出的iPhone 13系列，除了均取消電源轉接器和EarPods有線耳機、只會有一條USB‑C對Lightning連接線外，其中的iPhone 13與iPhone 13 Pro外包裝盒，將不再使用塑膠封膜包覆，估計可減少約600公噸的塑膠使用量，降低環境負擔。

針對環保相關規劃，蘋果表示，其公司的零售店、辦公室、資料中心和營運，都已經實現碳中和，預計在2030年時，所有蘋果產品和產品使用碳足跡，也都將實現碳中和，且目前蘋果的最終組裝廠區，皆達成廢棄物零掩埋的目標。

此外，購買iPhone 12及iPhone 13系列手機的民眾，若過去曾使用蘋果產品，可重複使用現有的電源轉接器、耳機和USB‑A對Lightning連接線，但若為首次購買蘋果商品，恐得額外加購相關周邊產品，以正常發揮手機功能。

廢棄物

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15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型，雖然蘋果執行長庫克自豪說會讓iPhone更強大，但是彭博卻大澆冷水，認為是史上最弱升級」，但有人則好奇「iPhone有哪一代沒被酸的嗎？」，因為每次發表會完一定會有人酸，但最後還是賣很好。

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昨（15日）蘋果公司推出最新iPhone 13系列手機，總共有四種規格，分別是iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。相機部分，13系列同樣具備1200萬畫素三鏡頭，相比於其他安卓陣營推出的2000萬以上畫素手機，有網友就疑惑「iPhone不考慮升級畫素嗎？」此文一出，引發網友熱議。

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iPhone 13系列加入雙eSIM設計 但加上實體SIM卡仍僅能同時使用兩組門號

在iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR開始加入eSIM功能，讓使用者能藉此實現雙卡雙待使用模式後，蘋果在此次揭曉的iPhone 13系列更加入雙eSIM設計，讓使用者能在手機內加入兩組以eSIM形式使用的門號方案。而從官網公布規格顯示，此次推出的iPhone 13系列依然僅在美國市場推行版本加入支援毫米波 (連接規格)，其他市場推行版本依然是對應6GHz以下頻段的5G連網服務為主。

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