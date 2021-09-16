果粉失望最新iPhone還是沒指紋辨識 他問：該接受現實了吧？

昨（15日）iPhone 13正式亮相，雖然升級成A15晶片、電池容量也增加，但有一票果粉覺得有些失望，因為他們仍期待「Touch ID」回歸，認為戴口罩使用Face ID不方便。近日就有網友提問「大家該接受Touch ID不會回歸的現實了吧？」他認為蘋果就是定位高階產品要使用Touch ID，底下也有不少人回應「看來Touch ID是不會回歸了」。

一位網友指出，iPad pro、iPhone是使用Face ID，iPad air、iPad mini是使用Touch id，而iPad Air是使用電源鍵指紋辨識，近期發表的M1 iPad pro依舊維持Face id，因此他認為很明顯蘋果就是定位高階iPad、iPhone產品要推Face id，「不會因為你小小島國戴口罩不方便，就改回來」。

他認為，沒戴口罩的情況下，Face id的sensor能順便強化前鏡頭拍照錄影，又能比指紋更快解鎖，使用更順暢，綜合效益比放Touch id還高，因此他疑惑，為啥要放「兩個相同目的的模組」在寸土寸金的手機平板裝置上？真心不懂為什麼要一直吵著要並用？

對此，有果粉直言「指紋就是比Face id好用，有好用的幹嘛用爛的」、「沒Touch ID沒理由換新機了，現在戴口罩都要輸密碼」、「現在各廠指紋辨識都是輕輕一抹過就開了」、「很多人從疫情前就想要指紋了，而且多數人想要的是都有，指紋和臉部辨識各有各方便的地方」、「我是希望都有，只能選一個的話，選指紋」、「Touch ID真的方便多了」。

不過，也有很多人認為Face id不錯，「其實我相信大部分人不是真的介意戴口罩解鎖」、「現在歐美戶外幾乎不戴口罩，好幾國全面解封，口罩需求性最大的時期已經過了」、「當初指紋也是很多人流手汗、天氣乾燥手指龜裂解不了」、「我會流手汗就不喜歡Touch ID」、「Face id 比較好用 +1」、「用習慣Face Id 後，要開螢幕直接點兩下或是拿起，似乎碰不到電源鍵了」、「流手汗的指紋辨識功能從來沒用過」。

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