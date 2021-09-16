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蘋果有哪代iPhone沒被酸？網點殘酷真相：沒人鳥才可怕

聯合新聞網 / 綜合報導
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透社
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型。 路透社

15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max四種機型，雖然蘋果執行長庫克自豪說會讓iPhone更強大，但是彭博卻大澆冷水，認為是「史上最弱升級」，但有人則好奇「iPhone有哪一代沒被酸的嗎？」，因為每次發表會完一定會有人酸，但最後還是賣很好。

網友在PTT發文指出，每次iPhone發表完，一定會有一堆酸文，這也不是賈伯斯過世後才出現的現象，因為經典的「I don’t care」就是發生在賈伯斯還在的時候，另外天線門，刮傷門也是賈伯斯還在的時期。

他也說，除了iPhone 3G iPhone 3GS 大家關注不大，還來不及酸之外，「有沒有哪一代發表完沒被酸的？」，記得Touch ID那代，剛發表完是腥風血雨，被罵得一無是處，好奇問，是不是越被酸反而賣的越好？」。

文章發出後也引起網友熱議，「反指標正常運作」、「嫌貨才是買貨人，至少我就是這樣」、「每代都被酸，每代都賣爆」、「酸完還是賣最好」、「罵越兇賣越好囉」、「不招人妒是庸才，有一天沒人鳥的時候才可怕」、「紅才會酸啊，有些跟本沒人酸」、「應該說你也找不到一支完全沒人酸的吧…」。

iPhone 13新機全系列支援5G，處理器皆為A15仿生晶片，較大的電池及更優異的晶片效能讓續航提升，iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時，價格最便宜的為iPhone 13 Mini 128GB版本，台灣官網定價22900元，最貴的則為iPhone 13 Pro Max 1TB，售價為54400元。

iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro iPhone 13 iPhone 13 Mini

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