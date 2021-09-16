蘋果有哪代iPhone沒被酸？網點殘酷真相：沒人鳥才可怕
15日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四種機型，雖然蘋果執行長庫克自豪說會讓iPhone更強大，但是彭博卻大澆冷水，認為是「史上最弱升級」，但有人則好奇「iPhone有哪一代沒被酸的嗎？」，因為每次發表會完一定會有人酸，但最後還是賣很好。
網友在PTT發文指出，每次iPhone發表完，一定會有一堆酸文，這也不是賈伯斯過世後才出現的現象，因為經典的「I don’t care」就是發生在賈伯斯還在的時候，另外天線門，刮傷門也是賈伯斯還在的時期。
他也說，除了iPhone 3G iPhone 3GS 大家關注不大，還來不及酸之外，「有沒有哪一代發表完沒被酸的？」，記得Touch ID那代，剛發表完是腥風血雨，被罵得一無是處，好奇問，是不是越被酸反而賣的越好？」。
文章發出後也引起網友熱議，「反指標正常運作」、「嫌貨才是買貨人，至少我就是這樣」、「每代都被酸，每代都賣爆」、「酸完還是賣最好」、「罵越兇賣越好囉」、「不招人妒是庸才，有一天沒人鳥的時候才可怕」、「紅才會酸啊，有些跟本沒人酸」、「應該說你也找不到一支完全沒人酸的吧…」。
iPhone 13新機全系列支援5G，處理器皆為A15仿生晶片，較大的電池及更優異的晶片效能讓續航提升，iPhone 13 Mini、iPhone 13 Pro較前一代提升1.5小時；iPhone 13、iPhone 13 Pro Max則較前一代提升約2.5小時，價格最便宜的為iPhone 13 Mini 128GB版本，台灣官網定價22900元，最貴的則為iPhone 13 Pro Max 1TB，售價為54400元。
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