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蘋果發表會新品普通到犯睏？網點「它」是最大亮點：太殺了

聯合新聞網 / 綜合報導
iPad mini配備全新A15仿生晶片，並且升級5G行動網路，讓網友直呼「整場發表會最大的亮點就是mini無誤」。 路透社
iPad mini配備全新A15仿生晶片，並且升級5G行動網路，讓網友直呼「整場發表會最大的亮點就是mini無誤」。 路透社

蘋果秋季發表會15日登場，除了推出新機iPhone13系列外，也有全新全新iPad與iPad mini，前者是走親切的入門價格，iPad mini配備全新A15仿生晶片，並且升級5G行動網路，讓網友直呼「整場發表會最大的亮點就是mini無誤」，紛紛點名最值得買的就是它。

iPad Mini許久才再次更新，這次外型走平框設計，塞進了更大的8.3吋Liquid Retina顯示器，顏色有太空灰、粉紅色、紫色和星光色4種，並且配備全新A15仿生晶片，新的新的USB-C埠加速了連結傳輸，且升級5G行動網路。

另外後置相機採用Focus Pixels以及更大的光圈，還加上原彩閃光燈，1,200萬像素超廣角前置相機，因外型也變成了方形邊框設計，不只Touch ID移到頂端與按鈕結合，也支援第2代Apple Pencil磁吸收納等功能，新款iPad mini售價14,900元起，提供64GB與256GB規格，即起可預購，下周出貨。

網友看完也紛紛回應，「很讚啊，大小剛剛好，絕佳外出看電子書、打手遊的裝置」、「整場發表會最大的亮點就是mini無誤，其他都很普通到讓人犯睏」、「支援Apple Pencil 2 代，這根本太殺了....新的iPad也才A13，而且只支援第一代Apple Pencil」、「iPad Air 哭暈在廁所」、「這次似乎沒有像上次一樣擠牙膏了，感覺有大升級」、「整場下來只想買mini」。

iPad mini 蘋果發表會

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