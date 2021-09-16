iPhone 13預約5分鐘萬人湧入 果粉最愛iPhone 13 Pro「天峰藍」
iPhone 13系列昨（15）日於蘋果秋季發表會發布，預計於9月24日登台開賣，各家電信業者及網路平台紛紛宣布開放預約登記。遠傳於昨（15）日上午11：00起開放iPhone 13系列線上預約登記，活動開始5分鐘竟破萬人湧進網站。
最受歡迎組合 iPhone 13 Pro＋256GB＋天峰藍
根據遠傳預約活動截至15：30統計，今年iPhone 13四款新機同步開賣，其中以iPhone 13 Pro最受果粉喜愛，預約占比超過4成，容量則以256GB為最多用戶選用，預約占比接近6成，iPhone 13 Pro及Pro max全新顏色天峰藍最受消費者喜愛，以清新色調再創藍色高人氣，不僅討論度最高，同時也最受預約用戶青睞，獲得7成以上預約用戶選定。
另外，iPhone 13及13 mini的新色粉紅色也吸引不少果粉，具備高CP值、容量升級兩大優勢，容量以128GB最受歡迎，預約用戶占比高達2成。
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