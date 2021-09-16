蘋果發表會沒告訴你的事！iPhone 13支援數位雙eSIM

根據 iPhone 13、‌iPhone 13‌ mini、iPhone 13 Pro 和 ‌iPhone 13 Pro‌ Max 的技術規格，所有設備都支援雙 eSIM，這是今年 iPhone 13 系列的新功能。

iPhone 13 eSIM

iPhone 13 的雙 SIM 卡，除了能 nano‑SIM 與 eSIM 外，也支援雙 eSIM。雙 eSIM 支援意味 iPhone 13‌ 型號可以同時使用兩張 eSIM，而不僅僅是一張 eSIM 和一張 nano-SIM。

之前的 iPhone 機型 (如 iPhone 12) 支援雙 SIM 卡，但只能使用 eSIM 卡和物理 nano-SIM 卡。‌iPhone 13‌ 機型仍然支援 eSIM 和 nano-SIM，但也支援兩個 eSIM，以便在沒有實體 SIM 卡的情況下採用電信商上網計劃。

如果您從美國的 Apple Store 零售店或 Apple Online Store 購買 iPhone 13 機型，則您的 iPhone 將不會附帶實體 SIM 卡，電信商將改為使用 eSIM 功能進行啟動。由於 eSIM 啟動用於訂購時連接到電信商的設備，因此設定時需要 Wi-Fi 連接。

蘋果技術文件：電信商連接的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 機型到貨時即可使用 eSIM 啟動，無需物理 SIM 卡即可連接到您的行動網路語音和數據服務。您將需要 Wi-Fi 連接進行設定。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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