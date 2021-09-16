快訊

順利升空！SpaceX「平民太空團」創造歷史性一刻

深度10公里！四川瀘州今晨發生6.0地震 已致2死3傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果發表會沒告訴你的事！iPhone 13支援數位雙eSIM

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)
蘋果14日在加州推出最新iPhone 13 Pro，主打電影等級的影片待設能力，以及微距攝影。(路透)

根據 iPhone 13、‌iPhone 13‌ mini、iPhone 13 Pro 和 ‌iPhone 13 Pro‌ Max 的技術規格，所有設備都支援雙 eSIM，這是今年 iPhone 13 系列的新功能。

iPhone 13 eSIM

iPhone 13 的雙 SIM 卡，除了能 nano‑SIM 與 eSIM 外，也支援雙 eSIM。雙 eSIM 支援意味 iPhone 13‌ 型號可以同時使用兩張 eSIM，而不僅僅是一張 eSIM 和一張 nano-SIM。

之前的 iPhone 機型 (如 iPhone 12) 支援雙 SIM 卡，但只能使用 eSIM 卡和物理 nano-SIM 卡。‌iPhone 13‌ 機型仍然支援 eSIM 和 nano-SIM，但也支援兩個 eSIM，以便在沒有實體 SIM 卡的情況下採用電信商上網計劃。

如果您從美國的 Apple Store 零售店或 Apple Online Store 購買 iPhone 13 機型，則您的 iPhone 將不會附帶實體 SIM 卡，電信商將改為使用 eSIM 功能進行啟動。由於 eSIM 啟動用於訂購時連接到電信商的設備，因此設定時需要 Wi-Fi 連接。

蘋果技術文件：電信商連接的 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 機型到貨時即可使用 eSIM 啟動，無需物理 SIM 卡即可連接到您的行動網路語音和數據服務。您將需要 Wi-Fi 連接進行設定。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 蘋果發表會 iPhone 13 iPhone 13 Mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max eSIM

延伸閱讀

表格／iPhone 13來了！iPhone12系列狂砍4000元 這3款被官網下架

iPhone 13亮相 史上最弱升級

懶人包／iPhone 13來了！「5大電信、網購平台預約資訊與好康」一次看

iPhone 13買不下去！阿滴嘆前所未有失望：2預期功能落空

相關新聞

iPhone 13哪裡買最讚？網友大推蘋果官網 加碼曝購買祕訣

蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，公開第9代iPad、第6代iPad mini、iPhone 13系列及Apple Watch Series 7，其中iPhone 13系列預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。就有網友詢問要去哪個管道購買比較好，其他網友幾乎一面倒推薦蘋果官網，還傳授購機小祕訣。

iPhone 13被噓慘！網懷念賈伯斯「開創手機趨勢」 果粉反曝庫克優點

蘋果於今（15）日凌晨發表iPhone 13系列，更高規的功能、更吸睛的新色都吸引網友熱烈討論。不過實際與去年發表的iPhone 12系列相比，今年除了硬體升級外，沒有特別讓人眼睛一亮的新功能，因此有不少網友再次懷念起蘋果創始人之一的賈伯斯，更直指現任執行長庫克「在啃老本」。

iPhone 13買不下去！阿滴嘆前所未有失望：2預期功能落空

蘋果在台灣15日凌晨1點舉辦秋季發表會，萬眾矚目的iPhone 13系列一共推出4種機型，除了瀏海變小外，全都配備強大的A15仿生晶片、更明亮的超Retina XDR顯示器，以及更長的電池續航力。不過百萬YouTuber阿滴看完蘋果發表會後，卻大嘆...

心動？iPhone 13 Pro系列鏡頭不搞雙標 網哀號：12 Pro是最大苦主

蘋果（Apple）在台灣時間凌晨1點舉行的秋季發表會，網友最期待iPhone 13全系列，不意外地推出了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，網友眼尖發現，iPhone 13 Pro系列的鏡頭最讓人有感，終於沒再搞「雙標」，讓不少網友哀號「用iPhone 12 Pro是最大苦主」。

蘋果發表會整理／iPhone 13系列瀏海縮小22900元入手！8.3吋iPad Mini、Apple Watch 7螢幕更大

此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

買哪一支？iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇，儲存空間上的落差相當顯著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。