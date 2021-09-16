iPhone 13系列加入雙eSIM設計 但加上實體SIM卡仍僅能同時使用兩組門號

在iPhone XS、iPhone XS Max與iPhone XR開始加入eSIM功能，讓使用者能藉此實現雙卡雙待使用模式後，蘋果在此次揭曉的iPhone 13系列更加入雙eSIM設計，讓使用者能在手機內加入兩組以eSIM形式使用的門號方案。而從官網公布規格顯示，此次推出的iPhone 13系列依然僅在美國市場推行版本加入支援毫米波 (連接規格)，其他市場推行版本依然是對應6GHz以下頻段的5G連網服務為主。

依照蘋果官網公布細節，目前僅在美國市場推行的iPhone 13系列額外加入支援包含n258、n260與n261頻段規格，分別可對應26GHz、39GHz及28GHz連接頻段，亦即目前常見毫米波連接規格，其他市場主要還是以支援n77、n78、n79等6GHz以下頻段的5G連網規格。

雖然包含加拿大、日本、澳洲，以及不分歐洲地區的電信業者都已經開始推行毫米波頻段連接服務，台灣地區的亞太電信也同樣提供毫米波連接服務，但目前蘋果顯然還是會以最大化使用需求規劃產品設計，因此目前毫米波連接應用還是會針對美國市場為主，全球市場依然會以使用比重較大的6GHz以下頻段為主。

不過，一旦當全球電信業者也開始擴大投入毫米波服務應用，預期蘋果也會在後續推行產品全面加入支援毫米波應用設計。

至於此次增加的雙eSIM設計，蘋果將讓使用者能透過eSIM方式更彈性使用不同電信服務方案，但雖然可同時使用兩組eSIM形式啟用電信服務方案，但最多依然僅能同時使用兩組門號，亦即透過雙eSIM，或是eSIM+實體SIM卡使用模式，現階段並未開放同時啟用雙eSIM與實體SIM卡，因此目前仍無法實現「三卡三待」使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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