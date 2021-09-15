iPhone13 Touch、Face ID 2.0均落空 發表會亮點是？

蘋果甫發布手機、平板、手錶等產品，但手機硬體升級不足讓全球粉絲大失所望。iPhone 13 除了Touch ID落空外，謠傳能夠免拉下口罩的Face ID 2.0也未見蹤影，讓果粉怨聲載道，彭博社更以史上最弱升級評價iPhone的新改款，對剛滿十年任期的執行長庫克豪不留情面 。

疫情爆發以來，人們在室、內外普遍都戴起口罩，這讓原先使用iPhone的用戶相當不便，要解鎖手機，只能脫下口罩，徒增使用者的不便。因此除了謠傳iPhone 13 會改回Touch ID或升級成Face ID 2.0，變成了果粉殷殷期盼的升級項目之一。

本次新品發布會亮點反而落在iPad mini 上，iPad mini 6 Touch ID與USB-C兼具，又首度在iPad產品上搭載最新的A15處理器，不禁讓人戲稱這次秋季發表會iPad mini才是主角。

iPad mini 6具備8.3 吋的Liquid Retina 顯示器，Touch ID 移至 iPad mini 6的頂端按鈕，可以解鎖畫面、登入app及使用 Apple Pay。iPad mini 6也支援第二代 Apple Pencil，可以磁力吸附於裝置，可以無線充電與配對，mini 6提供USB-C接口 ，速度比前一代版本快上 10 倍，可支援最快 5Gbps 的資料傳輸。iPad mini 6 有64GB 與 256GB 的規格可選擇，台灣售價14,900元起。

新品發布後，照慣例舊款產品也贏來大降價，降幅最高達17%；iPhone 12 mini 64GB降價4,000元後為1萬9900元起，iPhone 11 64GB降價3400元，64GB容量殺到1萬6500元，這兩款是系列產品中降幅最大，皆達到17%。

除了降價11與12系列等舊機種外，蘋果同步在官網下架了256 GB的iPhone 11，還包括iPhone 12 Pro、Pro Max以及iPhone XR。

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