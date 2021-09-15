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iPhone 13買不下去！阿滴嘆前所未有失望：2預期功能落空

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13功能讓阿滴大失所望。合成圖／美聯社、取自阿滴臉書
iPhone 13功能讓阿滴大失所望。合成圖／美聯社、取自阿滴臉書

蘋果在台灣15日凌晨1點舉辦秋季發表會，萬眾矚目的iPhone 13系列一共推出4種機型，除了瀏海變小外，全都配備強大的A15仿生晶片、更明亮的超Retina XDR顯示器，以及更長的電池續航力。不過百萬YouTuber阿滴看完蘋果發表會後，卻大嘆「前所未有的失望」，直接放棄買iPhone 13坐等明年新機。

身為死忠果粉的阿滴在臉書PO文，他提到從iPhone 4一路用到iPhone 11 Pro，許多使用習慣、周邊產品早已「跟蘋果綁在一起」，但看完蘋果發表會後，阿滴卻不禁感嘆「有種前所未有的失落感」。

阿滴表示，原本預期iPhone 13會有「指紋解鎖」「type-c充電」這兩項他牌手機的基礎功能，殊不知全數落空，整場發表會焦點著重在iPhone相機功能升級，但阿滴卻吐槽「一般人哪會需要用iPhone拍電影，真的要拍電影的也不會用iPhone拍」。

文末阿滴表示，早已習慣蘋果手機、跳安卓手機又嫌麻煩，但對沒有預期功能的iPhone 13卻買不下手，無奈苦嘆「還是再等明年的14好了」。雖然iPhone 13功能讓阿滴失望，但蘋果發表會仍有許多亮點，阿滴也在貼文回覆「不過iPad mini不錯，應該會入手」。

文章曝光後引起網友熱烈討論，「真的是史上最失望…從頭到尾想睡…跟完超失落」、「看到發表會真D消火，繼續等指紋解鎖」、「現在可以搭用Apple Watch解鎖，所以應該不會開放指紋解鎖（逼大家買手錶）」、「沒有賈伯斯一切都變得無趣了」。

雖然回文有許多網友抱怨，但也有人出面緩頰「如果是我有吸引力欸，因為會拿手機拍攝，而且很需要高畫質，可能因人而異吧」、「還是看人吧，6、7、8升級13肯定很有感，至於指紋，對於會流手汗的人根本就是災難」。

阿滴 iPhone iPhone 13 蘋果 蘋果發表會

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