快訊

直播／今新增桃園1例本土案例、4例境外 無死亡個案

iPhone 13被噓慘！網懷念賈伯斯「開創手機趨勢」 果粉反曝庫克優點

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果公司於15日凌晨召開秋季發表會。 美聯社
蘋果公司於15日凌晨召開秋季發表會。 美聯社

蘋果於今（15）日凌晨發表iPhone 13系列，更高規的功能、更吸睛的新色都吸引網友熱烈討論。不過實際與去年發表的iPhone 12系列相比，今年除了硬體升級外，沒有特別讓人眼睛一亮的新功能，因此有不少網友再次懷念起蘋果創始人之一的賈伯斯，更直指現任執行長庫克在啃老本」。

今日凌晨發表會後，陸續有網友發文表示對iPhone 13系列的失望之情，批評近幾年蘋果發表會「已經完全失去創新」，總在做其他手機牌也做的出來的東西，「整天升級沒屁用的硬體、醜陋礙眼的瀏海」，怒問如果賈伯斯還活著「是不是會宰了庫克」，更期待他能帶給iPhone更棒的功能。

網友也懷念那個賈伯斯「隻手遮天」的時代，不僅讓世人見識到手機的便利性、開創手機趨勢，更把蘋果名號打得響亮。反觀如今庫克「依舊在啃食老本」，雖然銷量屢創新高，但客群其實早已固定了。

一番言論獲得不少人贊同，大酸「賈伯斯死後就只能手機變大跟相機變好啦」、「刪耳機充電線很創新啊」、「庫仔有創新啊……賣充電手機不給人充電器你說讚不讚」、「除了M1 A1X晶片，其餘都沒競爭力」。有人更看好賈伯斯的創新能力，「賈柏斯還活著現在果粉都戴蘋果眼鏡、開AppleCar了」、「他還活著已經不做手機在玩別的東西了」、「Jobs還在，現在蘋果主力就不會是iPhone了」。

但也有人為庫克叫屈，認為「智慧型手機天花板就這樣了吧」，並指出庫克的才能在商業經營上，「庫克至少賺到更多，賈伯斯出的賣超爛」、「可是庫克讓蘋果發大財欸」、「現在蘋果市值可是老賈時代好幾倍」。

資深果粉們則指出為何賈伯斯的發表會總是讓人心神激動－－因為賈伯斯在介紹新產品時就像粉絲在「推坑」，會興奮且迫不及待地告訴你這項新玩意有多「酷」，帶動果粉對新產品的期待；而庫克則是「展現團隊的合作力」，讓大家知道新產品經過多少團隊共同努力，可惜制式化的介紹難讓粉絲共情。

賈伯斯 庫克 iPhone iPhone 13

延伸閱讀

心動？iPhone 13 Pro系列鏡頭不搞雙標 網哀號：12 Pro是最大苦主

果粉撿便宜時候到了！iPhone舊機降價比一比

iPhone13新色「天峰藍」網友讚好看 撞名網紅笑慘了

庫克領導蘋果十年股價漲逾十倍 卸任前還要推這個

相關新聞

iPhone 13哪裡買最讚？網友大推蘋果官網 加碼曝購買祕訣

蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間15日凌晨1時舉行，公開第9代iPad、第6代iPad mini、iPhone 13系列及Apple Watch Series 7，其中iPhone 13系列預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。就有網友詢問要去哪個管道購買比較好，其他網友幾乎一面倒推薦蘋果官網，還傳授購機小祕訣。

iPhone 13被噓慘！網懷念賈伯斯「開創手機趨勢」 果粉反曝庫克優點

蘋果於今（15）日凌晨發表iPhone 13系列，更高規的功能、更吸睛的新色都吸引網友熱烈討論。不過實際與去年發表的iPhone 12系列相比，今年除了硬體升級外，沒有特別讓人眼睛一亮的新功能，因此有不少網友再次懷念起蘋果創始人之一的賈伯斯，更直指現任執行長庫克「在啃老本」。

心動？iPhone 13 Pro系列鏡頭不搞雙標 網哀號：12 Pro是最大苦主

蘋果（Apple）在台灣時間凌晨1點舉行的秋季發表會，網友最期待iPhone 13全系列，不意外地推出了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，網友眼尖發現，iPhone 13 Pro系列的鏡頭最讓人有感，終於沒再搞「雙標」，讓不少網友哀號「用iPhone 12 Pro是最大苦主」。

蘋果發表會整理／iPhone 13系列瀏海縮小22900元入手！8.3吋iPad Mini、Apple Watch 7螢幕更大

此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

買哪一支？iPhone 13系列四款機型比較 Mini最小資22900元帶回家

今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。螢幕尺寸從Mini的最小5.4吋到Pro Max的最大6.7吋，容量也依款式有分別有128GB到首見1TB的選擇，儲存空間上的落差相當顯著。

蘋果智慧手表推新色 力麗再參一腳

蘋果台北時間15日凌晨舉行線上的秋季新品發表會，推出新一代智慧型手機iPhone13、智慧手表Apple Watch 7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。