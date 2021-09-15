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心動？iPhone 13 Pro系列鏡頭不搞雙標 網哀號：12 Pro是最大苦主

聯合新聞網 / 綜合報導
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro的鏡頭終於不再有差異性。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro的鏡頭終於不再有差異性。（翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）在台灣時間凌晨1點舉行的秋季發表會，網友最期待iPhone 13全系列，不意外地推出了iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max，網友眼尖發現，iPhone 13 Pro系列的鏡頭最讓人有感，終於沒再搞「雙標」，讓不少網友哀號「用iPhone 12 Pro是最大苦主」。

iPhone 13全系列於本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售。一名網友在批踢踢（PTT）的iOS版發文表示，發現此次iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max與去年的iPhone 12 Pro二款系列不同，不再因為螢幕大小而讓相機有所閹割。iPhone 13 Pro系列同樣具備1200萬像素三鏡頭，分別為望遠鏡頭（ƒ/2.8光圈）、廣角鏡頭（ƒ/1.5光圈）與超廣角鏡頭（ƒ/1.8光圈），支援3倍光學變焦放大、2倍光學變焦縮小、6倍光學變焦範圍，最高可達15倍數位變焦。

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro的同樣具備1200萬像素三鏡頭，分別為望遠鏡頭（ƒ/2.8光圈）、廣角鏡頭（ƒ/1.5光圈）與超廣角鏡頭（ƒ/1.8光圈）。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro的同樣具備1200萬像素三鏡頭，分別為望遠鏡頭（ƒ/2.8光圈）、廣角鏡頭（ƒ/1.5光圈）與超廣角鏡頭（ƒ/1.8光圈）。（翻攝自蘋果官網）

iPhone 12 Pro跟12 Pro Max差異在哪？

但去年的iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max也都有3鏡頭，但二者的望遠與廣角鏡頭所使用的模組完全不同

iPhone 12 Pro的望遠鏡頭為52mm焦距、ƒ/2.0光圈，但iPhone 12 Pro Max為65mm焦距ƒ/2.2光圈；廣角鏡頭部分，iPhone 12 Pro讓低光源提升27%，而iPhone 12 Pro Max不僅讓低光源增加87%，還有全新「感光元件位移式光學影像穩定功能（防手震）」；除此之外，光學變焦倍率也不同，iPhone 12 Pro支援2倍光學變焦、10倍數位變焦及4倍光學變焦範圍，而iPhone 12 Pro Max為2.5倍光學變焦、12倍數位變焦和5倍光學變焦範圍，明顯不同。

網友：曾因尺寸大小放棄相機

不少網友看完iPhone 13 Pro系列相機規格之後，哀號表示此次二款差異不大，「（iPhone）12 Pro苦主…唉，這次（13）Pro／Pro Max竟然沒差。」、「12 Pro真的超悲劇」、「Pro終於沒搞雙標了，12 Pro Max可以換13 Pro」、也有網友回憶抉擇12 Pro系列「因為12 Pro與12 Pro Max的相機規格有差，當時想很久，最後選了6.1吋（iPhone 12 Pro）放棄了相機。」

iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max二者價差4000元，但此次不用再在意相機規格，只需要考慮尺寸大小（6.1吋及6.7吋）、螢幕解析度（2532 x 1170 像素與2778 x 1284像素）、重量（203克及238克）及價格。iPhone 13 Pro 128GB定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max 128GB為3萬6900元起。

iPhone 13系列支援電影級模式錄影，能自動切換景深效果、變換焦點。（翻攝自蘋果官網）
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此次蘋果秋季發表會一共揭曉iPhone 13系列、iPad、iPad Mini、Apple Watch 7新品。其中iPhone 13 Mini 128GB版本最便宜22900元即可入手；而iPhone 13 Pro系列首見1TB容量版本，最貴來到iPhone 13 Pro Max 1TB的54400元。

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蘋果iPhone 13系列新機於今（15）日秋季發表會上壓軸登場，推出iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型，尺吋從最小的4.5吋到最大的6.7吋，滿足果粉「掌心」所需，同時也貼心推出128GB至1TB不同容量大小供使用者選擇。

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今(15)日蘋果秋季發表會推出iPhone 13系列新機，共有iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款機型。隨著新機問世，不少人也關注舊機型的降價幅度，想趁此機會入手便宜iPhone。

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