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今年要換iPhone 13 Pro？ 網友曝一關鍵：沒玩手遊也有感

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果於15日秋季發表會上發表iPhone 13系列新機，網友認為13有「粉紅色」是他購買的主因。 法新社
蘋果於15日秋季發表會上發表iPhone 13系列新機，網友認為13有「粉紅色」是他購買的主因。 法新社

蘋果發表會在今（15日）推出新一代的iPhone 13系列，相較於前代，13系列的電池效能升級、容量也多了1TB版本，讓許多愛拍照的果粉們心動。除此之外，13 Mini、13顏色有「星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色」，Pro、Pro MAX則多了「天峰藍」，讓重視外觀的果粉們很猶豫該選哪支才好。就有網友表示，iPhone13有他喜歡的「粉紅色」，所以認為這次買13就好，他問大家會如何選擇？沒想到網友點出「螢幕更新率120Hz」是關鍵。

今年的iPhone 13系列，處理器一律升級成A15晶片，從規格來看，iPhone 12和iPhone 13螢幕尺寸皆為6.1吋、1200萬像素的雙鏡頭、IP68的防水防塵。但13全系列的重量增加，可能是因為配置了較大的電池所導致，不過也讓續航力有所提升。一名網友在PTT表示，這次iPhone 13和iPhone13 pro規格差距不大，所以他覺得買iPhone13就好，尤其13有他喜歡的粉紅色。他也好奇「大家的選擇是什麼？」

除了重量差異，眾多網友指出「差在120Hz」。這次iPhone 13 Pro 系列使用 ProMotion 顯示技術，能提供最高 120Hz 螢幕更新率，讓使用者在玩遊戲時，遊戲體驗更佳。不少人表示，「120Hz超有感吧」、「有120hz就是買爆」、「120HZ差超多，沒玩手遊也有感啦！有滑就有感了」。但也有人認為「120Hz說不定會讓續航力爆炸」、「13跟13pro除了120跟相機有差，主要還是有a15，依照需求的話，我可能會買13就好」、「重量很有感」、「13 Pro比11還重，加殻無法想像」、「沒有指紋辨識就不用考慮了」、「跟12差距不大，今年完全不想換機」。

iPhone iPhone 13 Pro 120Hz 蘋果發表會

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