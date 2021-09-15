iPhone13新色「天峰藍」網友讚好看 撞名網紅笑慘了

今（15）日蘋果秋季發表會推出新一代的iPhone 13系列，其中最受矚目的是13Pro的新色「天峰藍」，引發網友熱烈討論。有不少人認為「很好看」、「還不錯」「藍色滿好看的」、「藍色好愛」、「藍色美賣欸」，但也有人指出「把太平洋藍亮度調高一點就變天峰藍」、「淺藍就淺藍」、「這顏色很漂亮，但是命名的人很QQ」。

有PTT網友以「天峰藍= Brand New iPhone?」為題發文，他指出，把去年iPhone12系列的「太平洋藍」亮度調高一點，就變成今年的「天峰藍」。他問大家，「除了破天荒的 1TB 與迎合功能的 4K拍攝鏡頭，今年發表會是不是有史以來最無聊的？」

此篇貼文引發網友熱議，有人認為這個顏色滿好看的，並直呼「藍色美賣耶」、「太平洋藍太暗了」、「這個藍好看多了」，但也有人認為「還是銀和黑好看」、「這顏色很漂亮，但是命名的人很QQ」，還有網友敲碗「知識藍」、「戰鬥藍」、「復興號藍」。

這次的「天峰藍」正巧撞名台灣「牙控車」網紅「天峰」，因此也有許多網友歪樓，紛紛表示「天峰回來到」、「牙控車」、「牙起來」、「笑死，翻成這名字4故意的逆」、「戰鬥藍都比這好聽」、「今年文案誰翻的，怪奇到不行」。

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